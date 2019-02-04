【逃犯條例】7．28中上環衝突暴動案再提訊　裁判官准撤3被告不准離港宵禁保釋條件 (17:45)

控方申請將案件押後至11月19日提訊，以待警方作進一步調查及索取法律意見。辯方則反對相關申請，形容警方案發當日拘捕被告，3日後便將案件帶上法庭，惟目前仍需申請押後，甚至未曾索取法律意見。

控方解釋，本案涉及相當多證據，目前已為超過10名證人錄取口供，當中大部分為警員，但控方仍需更多時間為更多證人錄取口供，又形容控方取得共約35小時的錄像片段，當中涉閉路電視、警方拍攝的片段及互聯網片段，而當中約30小時的片段，控方需時審視，以決定是否有足夠證據繼續作檢控，估計下次提訊將會有進一步的檢控決定。

控方表示，警方曾從首、次被告身上搜出對講機，形容上述物品需交由相關部門作檢驗。控方續說，理解法庭的關注，他們將加快相關工作。辯方則指出，相關押後毋須長達8星期，認為法庭將押後改為4星期便已足夠。

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