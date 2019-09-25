【逃犯條例】警遭起底　涉案男子被控不誠實取用電腦等罪首提堂 (17:06)

涉案被告陳景僖（32歲），報稱外勤員。被告暫毋須就兩項控罪答辯，案件押後11月20日再訊，其間被告獲准以5000元保釋外出。

不誠實獲益而取用電腦控罪指出，被告於2019年9月9日在香港，目的在於使被告或他人獲益下，不誠實地取用一部屬於一間電訊公司的桌上電腦，將一名屬於電訊公司的客戶資料，即陳楚聲的固網電話號碼及香港身分證號碼，發布給其他人。

至於另一項串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪名指，被告同日與Telegram帳號的使用者串謀干犯罪行，即披露未經資料使用者，即電訊公司的同意而取得男子陳楚聲的全名、身分證號碼及電話。

警方在新聞稿重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。

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