【逃犯條例】警遭起底　涉案男子被控不誠實取用電腦等罪首提堂 (17:06)

反修訂《逃犯條例》風波持續逾3個月，警民衝突越趨激烈，警方早前稱至今已有逾千名警員或家屬遭起底，在網上不當地公開警務人員及其親友的個人資料，對警務人員及其家人造成滋擾。警方本周日（22日）在紅磡拘捕一名涉案32歲男子，控以各一項不誠實獲益而取用電腦及串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料，案件今（25日）在九龍城裁判法院提堂。
涉案被告陳景僖（32歲），報稱外勤員。被告暫毋須就兩項控罪答辯，案件押後11月20日再訊，其間被告獲准以5000元保釋外出。
不誠實獲益而取用電腦控罪指出，被告於2019年9月9日在香港，目的在於使被告或他人獲益下，不誠實地取用一部屬於一間電訊公司的桌上電腦，將一名屬於電訊公司的客戶資料，即陳楚聲的固網電話號碼及香港身分證號碼，發布給其他人。
至於另一項串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪名指，被告同日與Telegram帳號的使用者串謀干犯罪行，即披露未經資料使用者，即電訊公司的同意而取得男子陳楚聲的全名、身分證號碼及電話。
警方在新聞稿重申，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。
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