首個地區康健中心啟用人流超預期　葵青居民可入會做身體評估 (17:00)

本報記者下午在場看到約20人在大堂輪候登記成為會員並接受初步身體檢查，需要輪候約半小時。葵青地區康健中心執行總監潘經光表示，上午首3小時已服務61人，主要是60歲以上的長者，亦有50多歲的居民，另外亦有在附近工作的年輕人和中年人前來了解中心服務，他對人流感滿意，希望康健中心能教導市民管理自己的健康，在社區發揮預防疾病的角色。

中心社工馮翠嬋指出，中心本來因應試運期情況估計半日可服務30人次，目前人流超預期，會再進一步改善流程和人手編配。她說，初步資料顯示約三分一接受身體檢查的市民因痛症等問題，將轉介至接受物理治療或職業治療，其餘三分二人部分獲建議參與中心的體重管理、痛症管理、增肌等課程。她表示，10月初部分健康課程已爆滿，需加開新班。

58歲葵青居民梁先生下午與太太一同到康健中心登記成為會員和接受健康評估。梁太有「三高」，因此攜同正服用的3款藥物接受藥劑師諮詢服務，梁先生則因近日右手肌肉拉傷，獲物理治療師教授伸展活動。梁先生說會在家中練習，相信可很快康復。他大致滿意中心服務，說職員細心、有耐性，環境比醫院寬敞舒適，亦不會有過多病人，但希望設有更多健身器材如跑步機、單車機等，讓居民強身健體。

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