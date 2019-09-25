團結香港基金倡「港人組屋」　新建公屋可租可買 (16:00)

基金會今次提出的「租置計劃2.0」，建議參考過去房委會的「租置計劃」，以平均單位市價二五折作定價，而補價則鎖定在單位出售當日，意味補價將不會隨市價上升。若單位在第二市場轉讓予綠表或白表家庭，業主可以在毋須補價的情況下交易，並建議放寬未補價的租置單位在第二市場的租賃及流轉限制。

對於過去租置計劃被批評維修權責混亂等問題，基金會建議政府增加對維修儲備基金的注資金額，並重新審視租置屋邨的界線範圍。

針對正輪候公屋的家庭，基金會建議政府為公屋輪候冊「隊頭」的家庭提供租金津貼，以減輕在輪候期間的租金壓力；而未來落成的新公屋單位，則容許可租可買，公屋準申請人能夠自由選擇租住或購買，而選擇租住的住戶亦有權保留日後購置單位的權利。

另外，基金會並建議政府為首次置業、超出居屋申請資格的40歲或以下的青年，提供免息貸款，以樓價800萬元為上限，令青年要支付的首期金額減至樓價一成，而獲得的免息貸款加上銀行按揭可提高至樓價九成，令青年更容易上樓；而計劃會設有入息資產限額，購買單位可以是一手或二手的私人樓宇，包括已補價的居屋及租置屋。

團結香港基金總幹事鄭李錦芬表示，目前社會情況反映過去房屋政策已經無法維持，政府必須正視社會深層次矛盾根源，大刀闊斧推行房屋政策改革。

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