【逃犯條例】湯家驊：訂立《反蒙面法》須考慮執法困難及反效果 (11:01)

湯家驊表示，《反蒙面法》的細節及刑罰要按社會需要，一般只應用於非法集會或意圖犯法事件，如隨地吐痰者戴面罩並無問題，只在非法集會及犯罪時適用；如何叫做「蒙面」亦要定義，如在非法集會不能戴滑雪冷帽、電單車頭盔，法例亦要寫明豁免情況，如身體狀況需要、法庭會接納的理由等。

他說，如何執法亦需要考慮，德國警方可在示威者前往非法集會遊行途中截停及要求除下面罩；在數萬人的集會大家都戴口罩，「如何拉晒啲人？」

刑罰方面，他說，若違反《反蒙面法》可判囚6個月，非法集會可判囚5年，縱火更可判囚終身，按普通法，一般不會分期執行，違例蒙面者不會因蒙面加長刑罰，除非寫明必須分期執行。如《仇恨罪》在不少自由民主國家都有立法，會寫明如犯下刑事罪行加上犯仇恨罪，須加長刑罰，但如何立法及執行會很複雜。他說，倘需要就《反蒙面法》立法，須加長、延長刑罰才有阻嚇力，但執法始終困難，認為香港平常情況並無此立法需要，但面對動蕩時，要考慮立法會否適得非反，令更多人有更大反應。

湯家驊又提到，《緊急法》無法持續使用，非緊急情況就無法使用，而且會對國際投資者有影響。

有意見認為立法會復會後可通過藉《緊急法》引入《反蒙面法》，湯家驊表示，民主派曾警告若就此立法，必然有人再擲汽油彈、再度癱瘓議會，他認為立法或許無助平息街頭暴力，要考慮會否有反效果，不支持現時訂立《緊急法》。他認為可「等一等睇一睇」社區對話過程是否湊效，街頭暴力會否漸漸減低消失，讓社會喘息一下。

對於不少人關注警方拒絕出示委任證及警員編號，湯家驊說，現時不少警員及家人子女被起底欺凌，未處理這問題好之前，警方有顧慮是可以理解。他說，不清楚警員違反警察通例的後果，但認同警員拒絕出示編號對爭取市民信心有影響。而現在防暴警員頭盔已寫上部隊編號，可看看是否有幫助；至於監警會方面，他認為可看看可否以高透明度方式，讓市民相信處理警方暴力有效。

逃犯條例 相關報道：

旺角警署防暴警凌晨清場 拘10人包括13歲女童

【921元朗衝突】「守護孩子」陳伯斥警無故動粗 陳凱興：衝突中作緩衝趨困難

國慶升旗禮改室內 民陣料遊行難獲批

數十人金鐘唱國歌 有人向對家舉中指