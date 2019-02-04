【逃犯條例】胡志偉指警執法不公致「私了」　促嚴肅跟進鄺俊宇及記者遇襲 (11:00)

胡志偉說，鄺俊宇和元朗區議員黃偉賢都曾收恐嚇信，信中內容與「反送中運動」有關。胡志偉要求警方嚴肅跟進議員及記者遇襲，他說，警方有責任保護港人免於恐懼，保障市民人身安全。他提到過去兩個月，警方就涉及民主派和持不同政見者的事件，跟進力度有分別，予人警方只幫某些政見者的印象，呼籲警方做好自己的工作，證明公平公正，否則會失去市民的信任。

對於現時社會上有「私了」風氣，胡志偉表示對此當然反對，呼籲市民大眾冷靜，不應讓仇恨蓋過眼睛和理智，才能在這場運動走到最後。他指出，警方對待白衫、藍衫者的態度不同，是否公正執法、警暴均受質疑，警方在記者會上沒有針對問題回答反而嬉皮笑臉，又把被襲擊的「守護孩子行動」成員說成「yellow object」，認為市民選擇「私了」，是反映對警方的信任下降。他說，警隊執法不公允令大家選擇「私了」，對社會秩序沒有幫助，要求警方撫心自問，何故大家對警方的信任去到低點。他認為，若警方不維護社會秩序，而成為政權的鎮壓工具，香港會成為極權社會、警權社會。

胡志偉提到，市民原本和平理性請願，政府卻不予回應，作出誤判，令事件更難疏解。

另外，民主黨區議員黃偉賢先後在港台及商台節目表示，其議員辦事處於8月16日收到恐嚇信，信內提到「小心門戶」，鄺俊宇17日也收到恐嚇信，提到「小心出入」、「家中老幼過路要小心」。黃偉賢辦事處於8月26日被淋油，鄺俊宇則在取車時遇襲，似印證恐嚇信內容，而他和鄺俊宇都有報警，同樣都覺得警方接報後「HEA做」。他說，報警後警員到辦事處，看完信、問口供後沒取恐嚇信便想走，也沒有掃取指模，在他要求下警員才不情願地取走恐嚇信。鄺俊宇報警後，警員更直接把信交回給鄺俊宇。他覺得警方對案件不重視，心態似是「都查唔到啦」。

黃偉賢說，收到恐嚇信後，曾被人跟蹤，議員辦於8月26日被撥紅油，故相信恐嚇信與潑紅油有關，而鄺俊宇恐嚇信亦與襲擊有關。他說，辦事處被淋紅油後，警方有每周致電，詢問其情況及叫他小心。自己出入有加強警覺，在街上會對自己說，若有人大叫自己名字都不要即時回頭。他說，覺得生活有好大壓力，擔心兇徒下次會使用利器施襲，以及家人受到騷擾，希望警方今次盡快破案，抽出幕後黑手。

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