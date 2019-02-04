【921元朗衝突】「守護孩子」陳伯斥警無故動粗　陳凱興：衝突中作緩衝趨困難 (09:55)

「守護孩子」馬屎埔村民陳基裘（陳伯）上周六（21日）在元朗被警員正面噴射胡椒噴劑及推跌在地上。他今早（25日）接受港台節目訪問時說，當晚「守護該子」成員在元朗見有青年被警方拘捕及拉入後巷，他向執行拘捕行動的警員要求問青年名字，以找社工協助跟進，其間有另一隊警員「打橫衝入嚟」，在盾牌後拿胡椒噴霧向他正面噴射。陳伯說，他當時又被大力推撞跌在地上，初時眼睛看不到東西，他在掙扎後執住推倒他的警員的衣服，問他為何動粗，該警員想擺脫他，幾個警察上前把他推開，讓該警員離開。陳伯其後看到身邊有一穿黃衫的男子，但他看不到樣貌，相信是隊友，被兩名警員按在地上及拖向後巷。
陳伯批評，警察知法犯法，質問警方是否夠膽讓高層和施行暴力的警員與他當面對質。他說，若自己有責任，坐牢也不怕。
有份組織「守護孩子」的好鄰舍北區堂主任傳導人陳凱興表示，上周六當晚見到有青年人被拘捕，有守護孩子成員被捕，他已聯繫當時拍下警員襲擊片段的街坊，並蒐集更多相關影片作證據。陳凱興形容，警方在記者會上把人當是物件是「可恥可惡」，他當時在陳伯背後。而被警員打傷的「守護孩子」成員現時在家中休養，身體尚好，待休養好後再看看如何跟進，未知會否作正式投訴。他表示，「守護孩子」一般7人一小隊，每次30至40人落區，會向長者提供進一步訓練，並要檢討日後如何處理，因為現時已愈來愈難在衝突中起到緩衝作用。
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