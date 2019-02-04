【921元朗衝突】「守護孩子」陳伯斥警無故動粗　陳凱興：衝突中作緩衝趨困難 (09:55)

陳伯批評，警察知法犯法，質問警方是否夠膽讓高層和施行暴力的警員與他當面對質。他說，若自己有責任，坐牢也不怕。

有份組織「守護孩子」的好鄰舍北區堂主任傳導人陳凱興表示，上周六當晚見到有青年人被拘捕，有守護孩子成員被捕，他已聯繫當時拍下警員襲擊片段的街坊，並蒐集更多相關影片作證據。陳凱興形容，警方在記者會上把人當是物件是「可恥可惡」，他當時在陳伯背後。而被警員打傷的「守護孩子」成員現時在家中休養，身體尚好，待休養好後再看看如何跟進，未知會否作正式投訴。他表示，「守護孩子」一般7人一小隊，每次30至40人落區，會向長者提供進一步訓練，並要檢討日後如何處理，因為現時已愈來愈難在衝突中起到緩衝作用。

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