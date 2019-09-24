醫生協會稱范鴻齡認同「某些例子下」警察影響醫護工作 (22:50)

馬仲儀引述范鴻齡會上稱，認同某些例子下警察工作影響到醫護工作，可透過醫管局與警方兩層溝通機制處理，但承認情況較敏感。對於醫院集會，范鴻齡表示只要集會和平且不影響服務、病人安全，問題不大，不會加以阻止。

計劃設小組討論服務持續性

馬仲儀說，范鴻齡與協會講述上任後於2020年會實施的計劃，醫管局每年用3%本地生產總值，提供2000萬服務人次「很神奇」，但隨着人口老化，這模式很難持續應付香港長遠需要，問題非單靠輸入外勞或提升行政效率可以解決，需要深層次檢討和改革，計劃來年由醫管局大會成員組成小組，討論服務持續性問題。范鴻齡亦在會上指出，會就服務持續性檢討成立新平台，定期聆聽前線員工的意見。

范鴻齡亦表示，理解目前醫療事故處理機制為前線員工帶來壓力，會想辦法為前線提供更多支援。對於醫管局未來會否再因經濟下行開「肥雞餐」減人手，范鴻齡說，不贊成經濟轉差時從員工褔利或薪酬著手，因醫管局目前已面對嚴重人手問題。

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