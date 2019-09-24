醫生協會稱范鴻齡認同「某些例子下」警察影響醫護工作 (22:50)

公共醫療醫生協會5名成員昨（23日）首度與醫管局候任主席范鴻齡會面，會長馬仲儀向范鴻齡講解前線職員在醫院與警察工作時出現緊張狀況，部分警員執勤影響到前線醫護人員工作，又提出員工擔心醫管局會出現「白色恐怖」。
馬仲儀引述范鴻齡會上稱，認同某些例子下警察工作影響到醫護工作，可透過醫管局與警方兩層溝通機制處理，但承認情況較敏感。對於醫院集會，范鴻齡表示只要集會和平且不影響服務、病人安全，問題不大，不會加以阻止。
計劃設小組討論服務持續性
馬仲儀說，范鴻齡與協會講述上任後於2020年會實施的計劃，醫管局每年用3%本地生產總值，提供2000萬服務人次「很神奇」，但隨着人口老化，這模式很難持續應付香港長遠需要，問題非單靠輸入外勞或提升行政效率可以解決，需要深層次檢討和改革，計劃來年由醫管局大會成員組成小組，討論服務持續性問題。范鴻齡亦在會上指出，會就服務持續性檢討成立新平台，定期聆聽前線員工的意見。
范鴻齡亦表示，理解目前醫療事故處理機制為前線員工帶來壓力，會想辦法為前線提供更多支援。對於醫管局未來會否再因經濟下行開「肥雞餐」減人手，范鴻齡說，不贊成經濟轉差時從員工褔利或薪酬著手，因醫管局目前已面對嚴重人手問題。