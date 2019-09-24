兩年第三度排廢水污染城門河　香港駕駛學院判罰1.5萬 (23:00)

香港駕駛學院沙田小瀝源分校兩年內第三度排放未經妥善處理的廢水至城門河，違反污水排放牌照規定，今日（24日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《水污染管制（一般）規例》，被判罰款1.5萬元。環保署表示，該公司去年2月及今年2月亦曾因相同罪行，被定罪及罰款共2.1萬元。
環保署表示，署方執法人員今年3月到駕駛學院小瀝源分校作重點巡查，發現該校有渾濁及帶有臭味的廢水排出，經公用雨水渠流入城門河，污染河水水質。執法人員抽取廢水樣本化驗，證實其化學需氧量及氨氮濃度分別超出法定排放上限1.75倍及2.1倍，經蒐證後提出檢控。環保署稱，已提醒涉事公司董事相關的法律責任，並會積極與該公司管理層探討改善該校污水處理系統的方案。
駕駛學院回覆本報查詢時表示，廢水是普通商業污水，來自廁所、廚房等地方，由於政府未有公共污水渠系統，該公司聘請承建商設計及建造一個中型污水處理缸，用以淨化污水，然後經雨水渠系統排出場外。
該系統使用多年，效能下降，駕駛學院去年委托承建商設計及興建新污水處理缸，由於新系統淨化功能仍在調校，偶然有指標未能達到設計的穩定程度，但情況日見好轉，深信穩定性會大幅提升，符合法例要求。
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