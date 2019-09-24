兩年第三度排廢水污染城門河　香港駕駛學院判罰1.5萬 (23:00)

環保署表示，署方執法人員今年3月到駕駛學院小瀝源分校作重點巡查，發現該校有渾濁及帶有臭味的廢水排出，經公用雨水渠流入城門河，污染河水水質。執法人員抽取廢水樣本化驗，證實其化學需氧量及氨氮濃度分別超出法定排放上限1.75倍及2.1倍，經蒐證後提出檢控。環保署稱，已提醒涉事公司董事相關的法律責任，並會積極與該公司管理層探討改善該校污水處理系統的方案。

駕駛學院回覆本報查詢時表示，廢水是普通商業污水，來自廁所、廚房等地方，由於政府未有公共污水渠系統，該公司聘請承建商設計及建造一個中型污水處理缸，用以淨化污水，然後經雨水渠系統排出場外。

該系統使用多年，效能下降，駕駛學院去年委托承建商設計及興建新污水處理缸，由於新系統淨化功能仍在調校，偶然有指標未能達到設計的穩定程度，但情況日見好轉，深信穩定性會大幅提升，符合法例要求。

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