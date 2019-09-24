經民聯倡重建19舊屋邨　料可供20萬單位 (22:15)

經民聯建議，重建舊邨要大量資金，政府在下一年度停止回撥逾400億的房屋儲備金到財政儲備，將有關儲備金用作「公屋重建基金」；落實原區安置，以同區新屋邨作安置，大幅改建工廈作中轉房屋予受影響居民暫住；將「綠置居」納入重建策略，讓受影響居民優先購買「綠置居」單位。

葵青區議員黃耀聰表示，他服務的葵涌麗瑤邨有七成多居民支持重建，因為設施殘舊，購物、交通不便。

稱空置稅「辣」 憂單位滯銷

另外，經民聯主席盧偉國稱支持引用《收回土地條例》，認為政府要務實研究，在補償方面應更彈性和透明。副主席林健鋒指出，收回新界地可能涉祖堂地，要顧及新界人感受。至於一手樓空置稅，盧偉國稱，經民聯未討論，但空置稅「辣」，若最終單位滯銷，或會轉嫁消費者，可能是無人受惠的方案。

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