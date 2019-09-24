調查：36%受訪者家居現牀蝨　獨腳翁身上多蝨肉眼可見 (22:00)

四成受訪者不清楚牀蝨來源

行動組今年7至8月共蒐集600份網上問卷，調查家居常見的吸血蟲及其影響。結果顯示，51％香港家居有蟲患問題，牀蝨是僅次於蚊的常見家居吸血蟲，36％受訪者在過去一年曾在居所發現牀蝨。28％感覺無論什麼季節，牀蝨問題依然仍在，超過五成半受訪者反映在夏天情況最嚴重。42％受訪者表示不清楚牀蝨來源，大部分認為是家居以外來的。

老翁住所含異味 牆身有木蝨屍體排泄物

團隊進行40多次家訪，當中有20多次是在基督教無家者協會幫助下到板間房林立的長沙灣家訪。

中大社會工作學系副教授黃洪表示，最深刻的個案是一名因工業意外導致失去一隻腳的獨居伯伯，他首次到伯伯的家已聞到異味，入內後驚見牆上有血迹及黃色點，是木蝨屍體及排泄物。該伯伯身上有很多蝨，肉眼可見，已被咬得無感覺，也十分自卑，連上茶餐廳都會受白眼，所以不敢外出進食，也不去社區中心。黃洪形容：「這個生活，不是人應該有的尊嚴」。團隊爲伯伯滅蝨，他也洗過澡，臉上首次浮現笑容，可惜他僅能享受一星期無蝨生活，便因長期病患過世。

牀角成蝨窩 男生寧通宵打機不願睡

另有一個案為父子同居，父親不願扔掉雜物，加上滅蟲公司報價昂貴，導致家居蝨患嚴重，牀上4個角都是木蝨的窩，兒子寧願通宵打機也不願上牀睡覺。蝨患經解決後，一家如重獲新生。

黃洪指出，蝨患遍布多區，對不少市民造成極大困擾，政府卻認爲是個人衛生而非公共衛生問題，他希望政府正視問題，提供資助予非牟利組織，讓他們能就此多進行教育工作。

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