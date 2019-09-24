中金再生涉造假數42億元　前主席妻及行政經理否認串謀詐騙 (21:45)

已被除牌的中金再生於2015年遭法庭頒令清盤，該公司涉嫌造假帳目，涉款約5.38億美元（約42億港元）；再藉虛假財務業績及資料，誘騙聯交所批准該公司的主板上市申請。涉案的中金再生前主席秦志威妻子與公司行政經理否認一項串謀詐騙，案件今日（24日）在高等法院開審。
首被告黎煥賢為中國金屬再生資源（控股）有限公司前主席秦志威妻子，亦是該公司非執行董事。次被告蔡玲玲是該公司的行政經理。
控方開案陳辭指出，中金再生於2008年6月2日首次申請上市，翌年6月22日正式在港交所上市，兩名被告負責向聯交所遞交申請上市資料。中金再生涉遞交造假交易紀錄，誇大利潤，將資金存入他們控制的影子公司或相似名字公司，再「左手交右手」回流資金，涉款高達5.38億美元。
控方舉例稱，曾有款項原應存入基地在海外的寧通（國際）資源有限公司，但實際存入基地於本地的寧通（香港），中金再生將款項存入相似名字的影子公司，意圖方便造假帳目。聯交所表示，若知悉該公司的造假財務資料，不會批准其主板上市申請。
控罪指出，兩名被告在2008年6月2日至2009年6月22日期間，在香港串謀秦志威及其他人，詐騙聯交所及/或其人員，即不誠實地提交中金再生的虛假公司財務業績及資料，誘使聯交所接受該些資料為真確，並批准聯交所主板上市的申請。
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