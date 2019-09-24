中金再生涉造假數42億元　前主席妻及行政經理否認串謀詐騙 (21:45)

首被告黎煥賢為中國金屬再生資源（控股）有限公司前主席秦志威妻子，亦是該公司非執行董事。次被告蔡玲玲是該公司的行政經理。

控方開案陳辭指出，中金再生於2008年6月2日首次申請上市，翌年6月22日正式在港交所上市，兩名被告負責向聯交所遞交申請上市資料。中金再生涉遞交造假交易紀錄，誇大利潤，將資金存入他們控制的影子公司或相似名字公司，再「左手交右手」回流資金，涉款高達5.38億美元。

控方舉例稱，曾有款項原應存入基地在海外的寧通（國際）資源有限公司，但實際存入基地於本地的寧通（香港），中金再生將款項存入相似名字的影子公司，意圖方便造假帳目。聯交所表示，若知悉該公司的造假財務資料，不會批准其主板上市申請。

控罪指出，兩名被告在2008年6月2日至2009年6月22日期間，在香港串謀秦志威及其他人，詐騙聯交所及/或其人員，即不誠實地提交中金再生的虛假公司財務業績及資料，誘使聯交所接受該些資料為真確，並批准聯交所主板上市的申請。

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