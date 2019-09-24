男醫護助理涉助友人迷姦女網友　控方：被告目擊強姦過程 (20:30)

任職公立醫院的男護士用俗稱「乖乖水」的迷姦藥迷暈一名女網友，並與任職男醫護助理的友人將女網友帶上賓館。男護士其後將女網友強姦，男醫護助理則在旁目睹整個過程。涉案男護士已承認一項強姦罪及一項非法施用藥物以獲得便利或非法性行為罪，押後判刑，男醫護助理則否認一項協助或唆使強姦罪，案件今（24日）在高等法院開審。
任職醫護助理的被告陳衍韶（33歲）被控在2017年10月18日協助或唆使其友人楊贊霖（32歲）強姦女事主X。楊已在另一案提堂，並承認一項強姦罪及一項非法施用藥物以獲得便利或非法性行為罪。
控方開案陳詞指出，本案被告陳衍韶的友人當晚在土瓜灣一個公園，給事主X飲下迷姦藥水，使X意識模糊。其後被告到場，兩人合力將X由公園帶上賓館，被告在房間目睹友人強姦X。
庭上亦播放被告陳衍韶接受錄影問話的片段，被告承認當晚友人發短訊稱「有野食」，他以為是邀約召妓，因此到公園赴約。被告目睹友人扶着精神興奮的事主X，友人向他坦言向X「落咗嘢」，又已預約賓館房間，故被告協助友人把X由公園抬至賓館。
控方亦傳召事主X作供，X憶述她在公園感頭暈無力時，被告及其友人將她抬走，惟她不知道被告的身分。
控方指出，被告將X帶上賓館後，仍逗留在房間整整45分鐘，相信他目睹了X被強姦的過程。控方又指出，被告作供時自稱曾叫停友人強姦，惟被告既無報警，又沒有阻止友人的行為，因此他有明顯意圖協助友人強姦X。
案件明天（25日）續審。
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