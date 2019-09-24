男醫護助理涉助友人迷姦女網友　控方：被告目擊強姦過程 (20:30)

任職醫護助理的被告陳衍韶（33歲）被控在2017年10月18日協助或唆使其友人楊贊霖（32歲）強姦女事主X。楊已在另一案提堂，並承認一項強姦罪及一項非法施用藥物以獲得便利或非法性行為罪。

控方開案陳詞指出，本案被告陳衍韶的友人當晚在土瓜灣一個公園，給事主X飲下迷姦藥水，使X意識模糊。其後被告到場，兩人合力將X由公園帶上賓館，被告在房間目睹友人強姦X。

庭上亦播放被告陳衍韶接受錄影問話的片段，被告承認當晚友人發短訊稱「有野食」，他以為是邀約召妓，因此到公園赴約。被告目睹友人扶着精神興奮的事主X，友人向他坦言向X「落咗嘢」，又已預約賓館房間，故被告協助友人把X由公園抬至賓館。

控方亦傳召事主X作供，X憶述她在公園感頭暈無力時，被告及其友人將她抬走，惟她不知道被告的身分。

控方指出，被告將X帶上賓館後，仍逗留在房間整整45分鐘，相信他目睹了X被強姦的過程。控方又指出，被告作供時自稱曾叫停友人強姦，惟被告既無報警，又沒有阻止友人的行為，因此他有明顯意圖協助友人強姦X。

案件明天（25日）續審。

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