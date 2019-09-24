【逃犯條例】9．22沙田衝突　三男女控暴動一男子控侮辱國旗押後審 (19:15)

其中3人同被控一項暴動罪，被告依次為陳樂怡（24歲）、周錦威（23歲）及黃溢霖（43歲）。控罪指出，他們於同日在沙田好運中心外連同其他身分不詳的人參與暴動。次被告另被控一項公眾地方管有攻擊性武器，即一個鐵槌、一把鉗和一支螺絲批；他另被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員，即高級督察林佩武。

3人獲准以1萬元保釋，其間不得離港、晚上10時至翌日早上6時宵禁等，亦不得進入好運中心。據悉，示威者當日下午5時半於源禾路以小巴路牌和垃圾桶堵路，並點燃火團，3人於5時50分在警方清場時被捕，當時分別佩戴口罩和以布遮面。從傳媒影片拍攝到，首被告和次被告共持一個鐵槌，第三被告曾搬鐵馬。另首被告被警方制服時，次被告欲拉走首被告，次被告亦被搜到相關物品。

另外，被控一項侮辱國旗罪的被告羅敏聰（21歲）報稱為跟車司機，控罪指出，他於2019年9月22日在沙田新城市廣場及沙田大會堂一帶，公開及故意以損毁、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗。據悉，當日下午3時，一批蒙面示威者拆走新城市廣場的國旗，其中被告於新城市廣場三樓拋下國旗，並踐踏國旗和噴黑色噴漆，又把國旗拋進噴水池內。被告獲准以1萬元保釋，其間須守宵禁令和不得踏足新城市廣場100米範圍內。

裁判官開庭時指出，未收到任何有關暴動案文件，並提醒律政司若要求緊急開庭，須確保把文件及被告盡早送到法庭，辯方律師亦應盡早收到通知，法庭不會任何時間都應控方要求開庭。裁判官遂休庭片刻再訊。

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