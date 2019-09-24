零星兒童染流感入院　學者料流感高峰期提早出現 (15:30)

孔繁毅指出，過往過了聖誕節才有較多的流感入院個案出現，但瑪麗醫院過去兩日已接收到零星兒童感染甲型流感後入院個案，亦有成人感染甲型流感需入深切治療部，形容情況不尋常，在過去10年也很少見，形容今年冬季流感「來早了」。他預料今年流感季節有機會在10月已到達，呼籲市民要提早於10月初注射流感疫苗，因疫苗需要約兩星期產生效力，而流感疫苗最少有半年的效力，料即使今年流感季較長亦可提供足夠保護。

孔繁毅續指出，流感病毒會在全球各地遊走，令相似病毒在不同國家的不同時間出現，而不同地方的流感爆發互相關聯，平時澳洲冬季流感在每年7至9月出現，他說，今年提早於5至7月已發生，預期今年香港冬季流感會提早來臨。

他說，今年澳洲流感高峰期流行H3甲型流感為主，而香港自2017年夏季後沒有H3流感爆發，市民對H3抗體少，料有可能引起較長的冬季流感高峰期。孔繁毅指出，H3尤其影響長者，其破壞性和併發率相對較高，亦較容易引發心肌梗塞和中風等長期病。

本港2017年夏季流行H3流感病毒引起流感大爆發，孔繁毅說，當年H3病毒出現了輕微的抗原漂移，但今年澳洲的H3病毒則未發現，本港今年會否出現嚴重流感爆發仍有待監察。

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