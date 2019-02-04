【沙中線調查聆訊】調查委員會質疑鑿石屎檢驗有問題　抽樣不符原有建築比例 (14:25)

港鐵於去年提出「全面評估策略」以確保沙中線紅磡站的工程安全合規，第二階段鑿開石屎檢驗的抽樣，今（24日）在獨立調查委員會聆訊中被質疑有問題，包括隨機抽樣部分欠缺站內A區位置，而帽樑位置抽樣的比例亦與原來比例不符。
委員會代表資深大律師Ian Pennicott盤問港鐵沙中線土木工程（南北線）項目經理吳偉亨時，質疑隨機抽樣的樣本中，本應包括站內A、HKC、B及C區4個位置，惟最終抽出的樣本除11個位於HKC區外，其餘樣本都位於B或C區，A區卻一個樣本也沒有。吳偉亨表示自己並無參與抽樣過程，但稱A區是在抽樣的範圍內。
禮頓代表資深大律師石永泰亦指出，即使取樣無抽中A區，但港鐵呈交的報告中，仍以統計學計算出A區螺絲帽接駁不合格比率高達68%，吳偉亨說，會尊重統計學方法。
委員會代表亦引述禮頓專家證人George Wall意見，指出工程中應有175幅連續牆，當中有62牆有帽樑，兩者比例應為約3比1；惟抽樣的90樣本中，涉及的83幅牆中只有7幅有帽樑，即比例為12比1，質疑隨機抽樣下，此部分的比例差異大，質疑抽樣過程。
有帽樑的連續牆螺絲帽接駁不合格率，各方因螺絲帽扭入合格標準而存大差異，委員會代表表示，政府以扭入37毫米為標準，不合格率達68.3%，但港鐵委聘顧問奧雅納以港鐵就螺絲帽測試後，強度符合安全標準的32毫米計算，不合格率則跌至23%。
相關字詞﹕沙中線調查聆訊 沙中線 沙中線問題 沙中線通車時間2018 沙中線鋼筋 沙中線局部通車 沙中線沉降 沙中線改名 沙中線好處 沙中線壞處 沙中線新聞 沙中線通車時間表2019 沙中線承建商 沙中線紅磡站 港鐵 獨立調查委員會 禮頓 連續牆 鑿石屎 螺絲帽