【沙中線調查聆訊】調查委員會質疑鑿石屎檢驗有問題　抽樣不符原有建築比例 (14:25)

委員會代表資深大律師Ian Pennicott盤問港鐵沙中線土木工程（南北線）項目經理吳偉亨時，質疑隨機抽樣的樣本中，本應包括站內A、HKC、B及C區4個位置，惟最終抽出的樣本除11個位於HKC區外，其餘樣本都位於B或C區，A區卻一個樣本也沒有。吳偉亨表示自己並無參與抽樣過程，但稱A區是在抽樣的範圍內。

禮頓代表資深大律師石永泰亦指出，即使取樣無抽中A區，但港鐵呈交的報告中，仍以統計學計算出A區螺絲帽接駁不合格比率高達68%，吳偉亨說，會尊重統計學方法。

委員會代表亦引述禮頓專家證人George Wall意見，指出工程中應有175幅連續牆，當中有62牆有帽樑，兩者比例應為約3比1；惟抽樣的90樣本中，涉及的83幅牆中只有7幅有帽樑，即比例為12比1，質疑隨機抽樣下，此部分的比例差異大，質疑抽樣過程。

有帽樑的連續牆螺絲帽接駁不合格率，各方因螺絲帽扭入合格標準而存大差異，委員會代表表示，政府以扭入37毫米為標準，不合格率達68.3%，但港鐵委聘顧問奧雅納以港鐵就螺絲帽測試後，強度符合安全標準的32毫米計算，不合格率則跌至23%。

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