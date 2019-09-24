【逃犯條例】林大輝：學校須考慮安全　不舉行升旗禮非不愛國 (14:14)

林大輝表示，香港有超過1000間中小學，每間學校有不同的歷史、辦學模式、校園面積、學生組合等。各學校會因不同的考慮而有不同的升旗活動做法，但所有學校做任何事時必須考慮師生的人身安全、校園秩序和安全。

他說，政府在7月1日升旗禮動用大批警察保護會展在戶外升旗，而觀禮人士留在會展場內觀看，就是「怕有人會搞事，怕造成秩序大亂，擔心出席者的人身安全」。他指出，在今日社會情況，若學校在操場舉行升旗禮，學校能否不考慮校園安全、秩序、師生安全？

林大輝質疑，若有校外的人衝擊校園，學校是否有能力保護師生安全、維持校園安全和秩序，政府又有何具體措施協助和保護學校舉行升旗禮。「若無，為什麽不可以讓學校因應自己的情況和考慮自行處理升旗活動呢？」他說，不同意學校不舉行升旗禮就是不愛國、是向學生灌輸不正確意識的說法和批評。他期望政府能早日止暴制亂，讓社會和校園回復理性和安寧。

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