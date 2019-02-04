【逃犯條例】黃之鋒：對美國會通過人權法案感樂觀　容海恩：聽證會收納聲音不全面 (12:30)

黃之鋒表示，2017年時原只有5名美國國會議員支持法案，但現時已增加至55人，法案能獲得前所未有的支持，「絕對是北京政府咎由自取」。他指出，目前眾議院對法案支持度較高，對國會能通過法案感「樂觀」，有望今年內能通過。他說，日前香港民主派人士與眾議院議長佩洛西召開聯合記者會，相信回歸以來從未試過，此高規格記者會反映美國國會對香港事態的關注及支持，通過法案相信可「增加香港抗爭的議價籌碼及可以更有效向北京施壓」。

容海恩認為，香港的內政應由香港處理，美國不應該參與。她質疑美國國會聽證會只單方面邀請民主派人士表達意見，認為也應採納建制派意見。她批評聽證會收納的聲音是不公平及不全面，若單靠聽證會所收納的意見去通過議案是不合情合理。黃之鋒回應說，邀請什麼人是由美國國會決定，認為容海恩可自行前往美國展開游說工作，是否通過法案亦是美國內政。

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