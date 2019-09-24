【逃犯條例】林鄭：希望對話會和平理性冷靜 (11:12)

林鄭月娥表示，無論多艱難，對話都會持續舉行，並進入社區，而且會有多元形式，還會隨機抽樣，找一些群組與特區政府對話，並會有閉門的小範圍深度對話，她過去在這些對話中也獲益良多。林鄭月娥表示，感謝市民在艱難的時候願意與官員直接溝通，表達對香港城市的關心，希望可以找到可以行下去的路。

施政報告公布前 政策成熟一項推出一項

林鄭月娥又提到，正籌備施政報告，而過去3個多月要處理的事很多，50場施政報告諮詢已去到尾聲，她主持了其中23場。她說，因為今年存在不確定性，政府的做法有所修訂，在各政策範疇若有成熟的項目，會讓有關司局長率先公布在各自政策範疇的新措施，如有特別需要兒童的措施、舊樓維修、環保、體育發展等，「成熟一項推一項」，而有關樓市的措施會集中在施政報告公布。

考慮網上對話

有記者問到社區對話被質疑規舉太多，而面對五大訴求、示威者杯葛，對話是否能起作用？林鄭月娥說，希望對話和平埋性冷靜，所訂規舉就是要達到這目的，並非限制出席者發表意見，對話會不分背景不分政見，都可以發表意見，甚至亦可發表憤怒，規舉並非扼殺意見，若有人覺得條件未成熟而不願意參與，她表示理解，她強調對話會持續，質和量都很重要，希望多元形式的對話開始後，會更多人願意參與，現時政府正考慮網上對話的建議。她又說，不期望首場對話就能達到共識，這是走出一步，仍有很長的路要走。

緊急法、蒙面法、辱警罪 須考慮國際聲譽影響

被問到有意見要求訂立《緊急法》、《蒙面法》和《辱警罪》，林鄭月娥回應說，剛過去周末，有一些市民常到的商場被滋擾，她說，止暴制亂「最王道」是法治，希望大家要尊重法律，一，是要守法；二，執法機構要依法嚴正執法；三，若違法者被捕，檢控部門要不受干預；四有足夠法律援助，人人平等獲公平審訊；五，要有獨立司法機關，裁決不受干涉。在法治手段上，要適當運用，要評估能否精準處理暴力現狀，要考慮會否有反效果、損害香港的國際聲譽，這是政府需要認真考慮的，所以到目前為止未有引用有關特殊法例。

國慶升旗禮嘉賓改室內觀禮 原則莊重安全

被問到十一國慶日早上的升旗儀式嘉賓將在室內觀禮，屆時有12000名嘉賓獲邀； 林鄭月娥表示，國慶七十周年如此重要的日子，原則是要莊重及安全，因此，會爭取把一些莊重活動在安全環境下繼續進行。

對於有學校表示會取消升旗禮，她說，這些平常做的儀式突然不做，會帶出不正確的信息，而這並不涉及公眾安全的考慮，所以教育局發出信息，希望學校可如常升旗。

林鄭月娥又對多次有示威者侮辱國旗表示不能接受及非常憤怒，強調會按法律嚴厲跟進；對於有不足18歲以下的示威者被捕，她表示感到心痛，認為師長要讓孩子理解政治不是這麼簡單，而且必須守法。

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