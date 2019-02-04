【逃犯條例】田北辰籲「社區對話」參與者全提獨立調查　稱修補撕裂唯一方法 (10:37)

田北辰稱，中央原想10月1日國慶日社會可恢復平靜，向外界展示新中國實力及無負面新聞，但於8月底評估後認為香港警力不足，若派解放軍到香港，「一國兩制就無得玩落去」，中央想全力及無條件支持「一國兩制」，所以現情願犧牲10月1日的畫面也不希望派解放軍。

他指出，現時香港出現「私了」風氣是非常嚴重，現況是以怨報怨及以牙還牙，就算不弄出人命，也「已經去到一個不人道的地步」，而出現「私了」是因有人覺得警方執法時有心偏袒，只拘捕某些人。

他認為，政府應成立獨立調查委員會，調查每一件爭議性事件，包括警方昨日（23日）於例行記者會所說「yellow object」的事件。他說，現時社會分化及眾人各執一詞，香港會永無寧日，獨立調查是修補撕裂的唯一方法，他亦擔心10月1日會有大事發生，認為早點成立會較好。

他預料，特首林鄭月娥於「社區對話」不會回應任何訴求，但他認為若參與者不鬧事，所有人集中提出成立獨立調查委員會這一訴求，就可看政府如何回應。對於訂立《蒙面法》，他說並不看好，認為會「仲大鑊」，現時訂立近乎不可能，但認為長遠應討論。

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