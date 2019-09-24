【逃犯條例】國際特赦促港府獨立調查警方　抗衡北京「紅線」 (07:15)

國際特赦組織表示，國家主席習近平於2017年劃下底線，針對「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力、利用香港對內地進行滲透破壞的活動」；中國當局日益將市民行使權利的行為視為觸碰「紅線」。

受訪記者稱接北京官員電話 被施壓淡化批習近平

有受訪者向國際特赦組織指出，他們以和平方式宣揚人權與民主，卻因此成為香港及北京當局目標。其中一名記者表示，他每星期都會接到北京政府官員電話，施壓要他淡化對習近平的批評及台獨等問題。有非政府組織工作人員亦稱被香港及北京官員多番騷擾，被迫自我審查以保經費來源。

國際特赦：修例是北京侵犯人權冰山一角

國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華（Joshua Rosenzweig）表示，在政府公布修訂《逃犯條例》前，「香港的權利與自由已久被逐步蠶蝕」，修例只是「北京侵犯人權的冰山一角」。中國當局多年來與香港政府領導層連成一線，逐步削弱香港在人權保障方面本應享有的特殊地位，警方對反修例示威的粗暴回應令人更害怕「香港正陷入中國內地的高壓管治方式」。

羅助華促請港府證明保障人權的決心，「即使這等於港府要抗衡北京所定下的『紅線』」。