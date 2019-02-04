【逃犯條例】保安員涉藏斧頭開山刀等武器被拒保釋　公大女生涉攜90厘米膠管准保釋 (19:30)

報稱在半山區做保安員的被告劉嘉駿，暫毋須答辯。控罪指稱他9月21日於元朗鳳琴街金龍樓地下攜有短劍、斧頭、軍刀及開山刀。控方申請押後案件，以待警方搜集閉路電視片段、武器上的DNA和指紋。控方透露，案發時約200人聚集在元朗鳳琴街，有人扔汽油彈，警方發現被告逃跑，從他身上搜出4件攻擊性武器。

官稱示威群眾激情 憂被告再犯不批保釋

裁判官稱被告在公眾地方「只帶一種（武器）都好嚴重」，何況是4種鋒利武器，又說示威場合中「大家都好激情」，被告或會再犯，故拒絕辯方保釋申請，被告還押懲教處看管。案件押後11月22日再訊。

大學生涉攜90厘米白色膠管

至於被控藏有攻擊性武器罪的被告張佩霖（23歲），報稱就讀香港公開大學。控罪指她在屯門兆麟政府綜合大樓外攜有一枝長90厘米的白色膠管。裁判官批准被告以5000元保釋，每晚12時至翌晨6時宵禁，一星期到警署報到三次。案件11月18日再訊。

侍應涉焚燒侮辱國旗

報稱侍應的被告鄧智樂（21歲）被控侮辱國旗罪，暫毋須答辯。控罪指他在屯門大會堂外，公開及故意以焚燒方式侮辱國旗。控方透露，被告亦涉和其他不知名者踐踏和燒毁國旗，將修定其控罪。裁判官批准被告以5000元保釋，每晚12時至早上6時守宵禁令，一星期須到警署報到兩次。案件將押後到11月27日再提堂，以待警方進一步調查。

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