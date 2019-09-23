菲傭被炒越洋向僱主索償8.5萬元敗訴 官稱案件或涉虐兒轉介跟進 (18:32)

申索人為菲律賓籍Mallorca Joenalyn Domingo，她於2016年6月10日起受聘為被告吳美旋（譯音）的家庭傭工，同年9月22日被解僱。申索人向被告僱主追討一個月代通知金、機票、薪金損失等共約8.5萬元。

對於申索人被指弄傷被告女兒下體，審裁官認為被告女兒能清晰說出事情細節，包括被告沒有提及的事，如事後發炎和小便時感痛楚、求醫次數等，審裁官認為被告女兒證供連貫，是可靠的證人並採納其供辭。審裁官指出，插被告女兒下體是嚴重不當行為，認為被告毋須賠償一個月代通知金及薪金損失等。審裁官又說，案件或涉虐兒，將轉介其他機構跟進。

至於其他指控，包括申索人不與被告女兒玩或於洗髮乳加入不明物，審裁官指出，被告說法前後矛盾，故不採納其供辭，也沒有證據顯示申索人曾於洗髮乳加入不明物。

另外，審裁官說申索人被解僱後，被告報警，但申索人及被告未就賠償達成共識，申索人以英語列出賠償條件，惟被告不懂英語不理解內容，加上負責案件的警員英語能力欠佳，未能清楚向被告解釋信件內容，故產生誤會。

被告在庭外表示對判決結果滿意，早於判決前認為自己會勝訴，「所以自己嚟無叫朋友」，她另說不會再聘請外傭，會自行照顧女兒。代表申索一方的香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada在庭外說，對結果感到失望和無言，將與申索人商討下一步行動。

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