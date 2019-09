網片見有人後巷被警踢　新界北總區警司以「Yellow Object」形容　稱或是人、袋、背心 (18:09)

韋華高稱,看過相關網傳片段,他先以「yellow object」形容片中的主體,表示不知該主體為什麼(we don't know what that object is),但他說看過其他較清晰的影片呈現當時情境,沒有襲擊行為發生。他呼籲拍攝者提供原片,警方會調查每一宗涉嫌使用暴力的事件。

韋華高及後在傳媒追問下,進一步解釋以「object」形容,是因為影片畫面失焦,「object」可能是一個人(a person)、一個袋(a bag)、一件背心(a vest)。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥稱,有人被警員後巷打的指控失實,他說警方當時於鳳攸北街推進及截停數人盤問,其間有示威者叫囂及衝擊防線,為令搜查安全及保護被搜者私隱,警方帶兩人到附近後巷搜身,調查發現無可疑後釋放;另一涉襲警的48歲男子於後巷被搜身後聲稱不適,清醒送院。他補充,警方未收到任何相關投訴。

