網片見有人後巷被警踢　新界北總區警司以「Yellow Object」形容　稱或是人、袋、背心 (18:09)

網上有影片稱一名30多歲「守護孩子行動」成員上周六（21日）於元朗警民衝突中被制服及被帶入後巷打。新界北總區警司（行動）韋華高今（23日）在警方例行記者會上稱，相關網片影像模糊不清，呼籲目擊者向警方提供資料，以助查證真偽。
韋華高稱，看過相關網傳片段，他先以「yellow object」形容片中的主體，表示不知該主體為什麼（we don't know what that object is），但他說看過其他較清晰的影片呈現當時情境，沒有襲擊行為發生。他呼籲拍攝者提供原片，警方會調查每一宗涉嫌使用暴力的事件。
韋華高及後在傳媒追問下，進一步解釋以「object」形容，是因為影片畫面失焦，「object」可能是一個人（a person）、一個袋（a bag）、一件背心（a vest）。
警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，有人被警員後巷打的指控失實，他說警方當時於鳳攸北街推進及截停數人盤問，其間有示威者叫囂及衝擊防線，為令搜查安全及保護被搜者私隱，警方帶兩人到附近後巷搜身，調查發現無可疑後釋放；另一涉襲警的48歲男子於後巷被搜身後聲稱不適，清醒送院。他補充，警方未收到任何相關投訴。