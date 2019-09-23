【逃犯條例】要求警出示委任證被指阻差辦公　九巴車長入稟向警索償萬元 (17:55)

本月14日，兩名持槍和警棍的便衣警員在觀塘樂華邨巴士站制服兩名青年，其間涉案九巴車長要求警員展示委任證被指阻差辦公。巴士車長諮詢法律意見後，今日（23日）入稟小額錢債審裁處，要求警務處長盧偉聰賠償1萬元。巴士車長陳詠麟指出，入稟是為伸張正義，也希望入稟後警方不會針對九巴司機執法。
案件將於11月6日提訊。申索人為陳詠麟，被告為警務處長。申索人在申索書上稱，因警務人員拒絕配合巴士公司職員工作，及當眾作出無理指摘及威脅，導致他情緒不穩，當日亦未能正常擔當車長職務，要求賠償基本工資及補水大約900元、精神困擾醫療費用、利息和法律費用，合共約1萬元。
陳詠麟在庭外接受訪問時說，當日被便衣警員「恐嚇」指阻差辦公後，情緒激動和感到擔心，因安全原因不適宜駕車，遂申請放假；事後他收到無來電顯示、疑似來自警方的「恐嚇電話」。至於被告為警務處長而非涉案警員，他表示，沒有有關警員資料，只好向「最大嗰個索償」。
陳詠麟又說，入稟是為了伸張正義，希望鼓勵同樣受傷的人效法入稟申索，以及警方往後執法會按程序；若能獲取有關警員資料或可有助於兩名被捕者的案件。他表示，擔心事件會令警方針對巴士司機，對其他同事構成壓力，希望入稟後警方不會針對巴士司機執法。同時，他亦將向投訴警察課投訴涉事警員。