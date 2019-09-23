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【逃犯條例】警證周日晚旺角有便衣刑偵女警執勤　斥警毁葵芳站指控失實 (17:23)

昨日（22日）有大批示威者破壞多個港鐵車站及晚上於旺角警署外聚集，網上有傳警員喬裝示威者以伸縮警棍破壞葵芳站，及有一名便衣女子於旺角警察防線中，惟拒絕出示委任證，身分成疑。警察公共關係科高級警司江永祥今日（23日）於記者會稱，有關警員破壞葵芳站的指控「完全失實」，並證實於旺角制服示威者的女子為該警區便裝刑偵警員，又說當時有其他便衣警員在場工作，但不會公開相關人數，因屬警方行動細節。

江永祥表示，大肆破壞港鐵葵芳站設施的人中並無警員，當中有人使用的伸縮棍亦非警方裝備。他指出，非法管有伸縮棍，有機會干犯藏有攻擊性武器罪，最高可判囚3年。

對於昨日一名女子持伸縮警棍於旺角制服示威者，身分被質疑，江永祥證實，該女子為旺角警區便裝刑偵警員，她當時於旺角警署外正執行職務，觀察現場情况，以便警區作適當調配。當時警方正清場，因此她加入協助制服及拘捕示威者，由於事態發展迅速，所以該女警未有時間拿出警察背心穿著。

至於有傳昨（22日）有警員假扮示威者在警方吉普車上取裝備，江永祥指出，該人是警員，當時身穿特別戰術小隊制服，並非假扮示威者。

另外，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方檢獲經改裝的傘，中間尖端可伸縮，他稱是暴徒用以攻擊警員。

警方亦在記者會上公布過去3天拘捕人數及使用彈藥，江永祥表示，警方上周五（20日）拘捕了2名男子，涉於港鐵元朗站非法集結；上周六（21日）拘捕33人，年齡介乎13至54歲，昨日（22日）拘捕47人，年齡介乎14至64歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器、襲警、公眾地方行為不檢及侮辱國旗等罪。截至昨日，警方於整個反修例運動中共拘捕1556人，包括1261男及295女，年齡12至83歲。

江永祥續說，警方於上周六共使用32發催淚彈、6發橡膠子彈、1發布袋彈及1發海綿彈；昨使用的彈藥數量仍在點算中。

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