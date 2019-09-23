躁鬱漢旺角站縱火　判囚2年4個月 (17:30)

被告劉仲坤（59歲）承認一項有意圖縱火罪。辯方早前求情稱，被告案發時精神錯亂，精神科報告稱他患躁鬱症，更有自殺傾向。

法官判刑時表示，被告在人多繁忙的港鐵站縱火十分危險，可能危及他人，考慮到本案沒有人命傷亡，火種迅速熄滅，被告犯案時受精神病影響，酌量減刑，判囚兩年4個月。

案情指出，今年1月12日早上約10時，旺角站近E出口店舖外發生火警，當時站內人多繁忙，有途人目測火勢燒至天花板，1分鐘內熄滅，地上留有5呎乘4呎火燒痕迹。翻查閉路電視，案發時被告站在火種附近，反應平靜，有別於路人的驚恐反應。

消防接報到場，消防犬嗅出現場有助燃劑。被告被捕後，警誡下承認不甘被解僱，打算自焚自殺，案發當日先倒天拿水在地，再點燃紙起火；惟縱火後感害怕打消念頭，遂離開現場，棄置天拿水樽後歸家。

其他報道：五旬廚師控襲警10．22再訊 准保釋禁足旺角警署附近

其他報道：嫌店東老矮醜潑鏹 精神分裂女子判6個月醫院令