【光復屯門公園】涉改裝長傘藏混腐液綠茶　15歲少年不准保釋 (14:54)

該名15歲少年今日被解往屯門裁判法院少年法庭應訊，暫毋須就控罪答辯。控罪指出，他於9月21日在屯門站公共交通交匯處一個員工休息室外，管有長80厘米並經改裝的長傘、長55厘米的行山杖、混合腐蝕性液體的綠茶、雷射筆及擴音器等。

控方在庭上申請押後案件，以待進一步調查，包括把涉案長傘和行山杖交到警察槍械訓練課檢驗，混合腐蝕性液體的綠茶則交至政府化驗所。另控方透露，被告和另外9名成人在8月3日「旺角再遊行」被捕，被控非法集結及未能在規定下出示身分證明文件共兩罪，案件已提堂，並指少年在保釋期間再犯下本案。

裁判官最終拒絕被告保釋，稱被告有相當大機會再犯。由於被告下星期滿16歲，裁判官認為需還押壁屋看管，又要求控方考慮將案件轉介至成人法庭，控方表示要索取律政司意見，並下令案件於11月15日再訊。

至於另一名報稱保險從業員、39歲的被告吳啟南，毋須就藏有攻擊性武器答辯。控罪指出，吳啟南於9月21日屯門井財街管有一支長50厘米的伸縮警棍、一支帶綠光的激光筆，意圖用作非法用途。據了解，被告當日被警方截停車輛搜查，車中還有眼罩、手套、口罩等。

控方申請將案件押後，以待取得政府化驗所報告。裁判官批准被告以5000元保釋外出，其間在晚上12時至翌日6時宵禁，每星期到警署報到兩次。案件押後11月18日再訊。

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