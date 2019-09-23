被投訴fb發布仇恨言論　見習律師獲批當正式律師　官籲執法者互相尊重 (13:37)

涉事見習律師為朱承曄（Alfred Chu），今日獲准成為正式律師，離開法院時沒有回答傳媒提問。律政司一方今派代表出席聆訊，稱因案件受公眾關注，特意開庭解釋不反對朱承曄成為正式律師的理由。

律政司一方重申，律政司有責任向法院作申述，協助法院是否信納申請人獲認許為律師，因有人投訴朱在facebook發表仇恨言論，懷疑他是否適合成為正式律師，故要求申請人回應。

律政司：信納申請人稱言論非本人發布

律政司引述申請人回覆稱，相關facebook言論並非由申請人發布，而是由其女友使用其帳號發布，女友寫信證實，相關言論由她發布，而申請人發現相關言論後，已立即刪除有關言論並永久刪除該facebook帳號，另外申請人擁有良好品格，沒有案底，律政司終接納申請人解釋，不反對他申請為正式律師。

法官陸啟康稱，今日的申請儀式「not a usual one（不尋常）」，雖有人質疑申請人解釋，但事件經律師會及律政司調查，律師會已參考申請人及其朋友說法，亦確認早前向申請人發出符合資格證明書仍然有效，因此法庭不再調查申請人解釋的真偽。

另外，申請人確認相關言論並非由他發布，事後亦刪除言論；數名朋友亦寫信稱不相信他會發表「煽動仇恨言論」。陸官信納申請人解釋，批准他成為正式律師。若言論由申請人發布，法庭可能要求申請人進一步陳辭，再決定他是否「fit and proper person（適合的人）」成為正式律師。

官：專業人士宜理性發表不滿言論

陸官認為，法治是香港核心價值，執法者包括法官、律師、檢控機關、警察、其他紀律部隊等，各有不同職責，當中部分人需面對公眾，故雙方易生衝突；不同執法者應互相專重（mutual respect），即使不同意該執法者的立場或工作，專業人士亦應客觀分析事實，以理性及專業態度發表不滿言論。

陸官指出，相關仇恨言論針對警察及其無辜家人，在互相尊重的公民社會中，任何人亦不應發表相關言論。作為一個未來的正式律師，言論受公眾監察，寄語申請人謹慎管理社交媒體帳戶。

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