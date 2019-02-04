沙中線紅磡站調查委員會今恢復聆訊　港鐵指憂程序不公　禮頓證人押後作供 (12:50)

Pennicott引述港鐵律師信稱，由於今日傳召的證人Dean Cowley供辭有可能影響委員會對涉事方在項目管理一事取證，認為應將Cowley作供押後至10月4日或之後，連同其他項目管理專家證人一併作證。委員會主席夏正民表示認同，委員會會嚴肅處理可能出現程序不公的狀况。

港鐵代表御用大律師Boulding則於庭上解釋，上周六（21日）才收到禮頓委託的獨立項目管理專家George Wall的報告，內容回應委員會項目管理專家Rowsell意見，Boulding指George Wall報告不斷「還禮頓清白」及批評港鐵項目管理有問題。

而禮頓代表資深大律師石永泰則說，對港鐵在昨日才提出疑問表示「有點驚訝」，但接納委員會建議。

另外，Pennicott在庭上亦解釋聆訊延期至明年的原因，他說，涉事各方的項目管理專家或統計學專家於10月完成作供後，結構工程專家需時間了解內容，其中政府委託的結構工程專家，即港大工程學者會在今年12月6日提交報告，因此涉事方要明年一月才能出庭。

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