嫌店東老矮醜潑鏹　精神分裂女子判6個月醫院令 (11:56)

一名患精神分裂的26歲女子聲稱因水晶首飾店男東主年老、肥胖矮小和外貌不佳，去年4月在西九龍中心用鏹水淋向對方，並認為對方傷勢未夠嚴重，事隔一個月後打算再次犯案，遭商場保安發現報警。女子早前在高等法院承認一項有意圖而淋潑腐蝕性液體，以及一項意圖造成身體嚴重傷害而企圖淋潑腐蝕性液體罪，今日（23日）被判6個月醫院令。
控方指出，數星期前曾聯絡受害人，稱對方表示去年中獲醫院處方眼藥水，他目前仍會到藥房購買眼藥水，視力亦比案發前差。
法官引述被告吳麗芳（26歲）的精神和背景報告指出，被告以往的學業成績不俗，惟後來有所退步，更於中四、五開始時常曠課。被告讀畢中五後退學和開始工作，惟同時吸食毒品，形容其精神錯亂的狀態或與她吸食冰毒有關。
報告又稱，被告目前的精神分裂病情不佳，影響其情感、道德、思考、判斷和自制能力，被告同時有幻聽問題，認為有陌生人和「神」向她說話，至今沒反省自身行為，亦認為自己沒精神問題，而她還押小欖期間，對治療呈較緩慢反應，建議法庭判處被告6個月醫院令，以及到青山醫院進行復康治療。
法官最終採納報告建議，判被告6個月醫院令，再到青山醫院進行復康治療，以對被告給予幫助，並保護社會大眾。
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