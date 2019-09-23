聶德權︰周四出席「社區對話」　昨被包圍無阻對話決心 (10:56)

相關報道︰聶德權青衣被圍 座駕遭扔鐵通破窗 毛孟靜：周四抗議難免 聶：對話決心不變

聶德權表示，昨日在車上曾想過下車與民眾對話溝通，但考慮到實際是否可行及現場環境，當時並無下車。他澄清，當時講電話並非報警，而是回應傳媒電訪訪問。

經過昨日的事件，聶德權強調仍有對話的決心。他說，不論社會有何爭議，希望以非暴力為原則，對立完後要對話，儘管他明白就目前情況而言有難度，但認為都需要嘗試。政府安排對話，至少行出第一步。

聶德權表示，現時社會動盪，認為當前「最大公約數」，其一是「一國兩制」，其二，是即使有不同意見及不同立場，大家也愛香港，以此為基礎，尋求以對話而非對立解決問題。他強調政府有對話的決心，他周四將出席政府在伊館舉行的首場「社區對話」。

逃犯條例 相關報道：

記協：無綫新聞攝記沙田採訪鏡頭遭噴黑

不滿撐警 示威者商場狙擊美心舖 貼標語「撳籌」不光顧 商界憂市民自食其果

沙田千人集會 唱歌砌「自由鳥」變砸港鐵站

塞機場不果 「逛」港鐵商場示威