【逃犯條例．葵芳】葵芳站關閉　售票機入閘機被破壞 (20:23)

【20:10】天橋下聚集大批人，向天橋上防暴警察叫囂。

【20:09】天橋的防暴警察與新都會廣場內的人口角，雙方隔着玻璃門指罵，其中一名防暴警察說「夠膽你就出嚟，無膽匪類」。

【20:05】天橋上的防暴警察以強光照向在場的人。

【20:00】部分防暴警察留守葵芳站D出口，部分則沿葵仁路推進，衝上連接車站與新都會廣場之間的天橋戒備。有示威者破壞天橋的閉路電視，有人在葵芳站D出口外的鐵閘噴上「光復香港」字眼。

【19:32】港鐵表示，荃灣線來回方向列車現時不停葵芳站，葵芳站暫時關閉。

【19:28】防暴警察返抵葵芳站。

【19:25】約40至50名示威者進入葵芳站，破壞售票機、入閘機、閉路電視等設施，又在現場噴滅火筒及以消防喉射水。有人大叫「快啲，只有10分鐘」。

【19:23】反修訂《逃犯條例》風波未息，日間示威者到全港不同商場抗議。傍晚6時許，有人於港鐵葵芳站外、新都會廣場一帶聚集，防暴警察在場戒備，其間一名年輕男子被搜袋及帶走。有人用激光筆向防暴警察照射，警方亦向示威者方向照射強光。防暴警察晚上7時許陸續上警車離開。

下午3時許，一批市民響應網民號召，帶同樂器到葵芳新都會廣場內舉行《願榮光歸香港》快閃音樂會。

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