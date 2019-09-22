【逃犯條例】警旺角警署噴椒發布袋彈驅示威者 (21:06)

【20:54】在銅鑼灣時代廣場，社民連成員曾健成（阿牛）、古思堯及數人掛上「我願榮光歸香港」巨型直幡，直幡有數層樓高。眾人在現場唱《我願榮光歸香港》。

【18:32】港鐵稱，因應現場突發情況，顧及乘客和員工安全，東涌線來回方向列車現時不停九龍站，九龍站暫時關閉。

【18:30】有人一度南昌站闖列車車尾駕駛室

港鐵補充資料，稱東涌線一列往東涌方向的列車，於下午約4時55分，在南昌站上落客期間，有人非法闖入車尾駕駛室，將車尾的緊急落客斜道放下到路軌上，令列車未能繼續行程，東涌線列車服務受阻。

港鐵職員需要收回斜道，並搜索以確定是否有人闖入路軌範圍，以及檢查鐵路設施是否可以提供安全服務。東涌線服務於5時42分逐步回復正常。

【17:18】港鐵表示，東涌線一列往東涌方向的列車於南昌站上落客期間，有人惡意破壞車上設備，列車服務受阻。港鐵職員現正在現場處理。

【16:45】在圓方，逾200名示威者轉戰另一美心集團旗下的餐廳「魚塘鴨子」外示威，該食肆已關門。

【16:41】網民原定今（22日）發起機場「和你塞」，至中午有人在網上發布新安排，稱下午2時在南昌站、九龍站等堵塞商場或港鐵。下午約3時45分，大批人開始在九龍站圓方「行街」，沿途高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「Fight for freedom stand with Hong Kong」口號，並在商場溜冰場上層平台唱《願榮光歸香港》。

下午約4時許，示威者在圓方走到屬美心集團旗下的「千両」抗議，不過千両已落閘。市民多度高呼「我要食千両」、「釋放食客」、「美心，出賣港人」、「無美心，有良心」等口號。

另有一批示威者到同屬美心集團的星巴克（Starbucks）抗議。有人稱星巴克內很多座位，要入店坐下，食客未因此離開；部分示威者在收銀枱前坐下。

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