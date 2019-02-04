【逃犯條例．機場】憂交通受阻提早到機場　澳洲旅客：機場比4月來時冷清 (16:15)

居住澳洲的以色列人Goliwawser一家四口留港4天後，今日搭飛機回澳洲。Goliwawser表示，留意到今日機場或有示威活動，住在旺角酒店的他們原本乘機鐵提早到機場，準備乘搭下午4點半的航班，但由於機鐵不停中途站，最後以的士代步，未到下午1時已抵達機場。

機場出入口今日設有檢查站，旅客須出示證明才能進入客運大樓，Goliwawser認為，相比以色列機場，香港機場的運作比想像中暢順，惟相比他們4月來時冷清得多，之前十分繁忙。他相信情況與外國媒體報道香港混亂情況有關，他們出發前亦一度想避開香港，但來港後發現市面大致平靜，未有影響到行程，更與小朋友到迪士尼樂園、海洋公園等正常消費，酒店價錢較以往平一半，只是發現旺角的天橋貼滿文宣，但他們讀不懂內容。

居住澳門的莫小姐與朋友今日在香港機場乘搭飛機前往北京，再轉往紐約，並無特意提早出發，因為不知道有示威活動，搭的士經港珠澳大橋抵港才得知消息，但旅程無受阻。莫小姐説，以前在港讀書，過往曾多次在香港機場搭飛機，形容以往機場很熱鬧，如今冷冷清清，感可惜，又認為機場有警察守住出入口安全，避免發生混亂。

旅客黃小姐與家人到上海，她説留意到機場可能出現示威活動的消息，以往搭飛機一般會早2小時到機場，今日再提早多1小時，沿途大致暢順，機場門口的檢查程序亦無阻礙太多時間，惟航班被航空公司取消，獲安排乘搭其他航班。她表示會到機場貴賓室消磨時間。

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