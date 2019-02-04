【逃犯條例．沙田】示威者縱火　警催淚彈驅散　沙田警署報案室晚上9時恢復服務 (21:30)

【21:04】沙田警署報案室服務已恢復正常。

【18:36】剛才在沙田源禾路一帶的示威者已陸續散去。

【18:15】新鴻基地產表示，對於有大批人今日在未獲批准及沒有理會商場服務處職員勸喻下，在商場內進行公眾活動、擾亂公共地方秩序，滋擾租戶和顧客，甚至有人於新城市廣場內惡意破壞商場設施，以及試圖損毁國旗，對此表示極度遺憾，予以強烈譴責。

【18:11】防暴警察同時舉起黑旗及橙旗。

【18:09】沙田中心平台上有人向警方擲物。警方施放兩發催淚彈。

【18:08】警方再舉黑旗。

【18:04】警方表示，激進示威者在源禾路設置路障，縱火焚燒雜物，警方正使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為及離去。警方也提醒附近一帶市民留意最新情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【18:02】防暴警察舉起橙旗，警告會開槍。

【17:55】防暴警察舉起黑旗，警告會施放催淚煙。

【17:52】源禾路示威者打開雨傘，形成傘陣，並後退至沙田大會堂附近。

【17:49】防暴警察制服最少2名示威者。

【17:46】示威者於源禾路路障上淋潑液體，其後點火。防暴警察到場，示威者四散。

【17:42】示威者轉到好運中心對出源禾路以垃圾桶等設路障，交通受阻車輛未能通過。

【17:35】示威者往沙田大會堂出口離開新城市廣場。

【17:23】示威者破壞新城市廣場內設施如大型熒光幕，又以雜物堵塞多個通往地下巴士站出入口。商場廣播稱，一期商店已暫停營業，商場營業時間亦會提早結束，呼籲場內市民離開。

【17:21】警方表示，有激進示威者於沙田站內肆意以硬物破壞車站設施，向地下射水及投擲雜物，警告示威者立即停止違法行為及離開。因應目前情況，沙田警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電999。

【17:00】新城市廣場內陸續有店舖落閘。有人將新城市廣場內的垃圾桶、指示牌、欄杆等丟到沙田站外，又淋潑洗潔精在地上及以消防喉灑水，現場地面濕滑。

【16:50】沙田站A1出口外的防暴警察陸續離去。

【16:47】港鐵稱，由於有人大肆破壞車站設施，顧及乘客和員工安全，東鐵線來回方向列車現時不停沙田站，沙田站關閉。

【16:40】一批防暴警察到達沙田站。

【16:33】示威者於港鐵沙田站內破壞閉路電視及向鏡頭噴漆。

【16:30】一名灰衣男被人揮拳打臉，臉上有血，他其後蹲在沙田站內客務中心旁，被多人包圍着。現場消息稱，該男子因撕走示威者貼在新城市廣場柱上的文宣而被打。

【16:23】示威者從水池撈起國旗，並將國旗拋進城門河中。

【16:21】示威者將內有國旗的大型垃圾桶推進沙田公園水池內。

【16:19】示威者將國旗扔入沙田公園大型垃圾桶中。

【16:14】示威者再拿着國旗回到沙田大會堂，將國旗拋下。

【16:10】沙田新城市廣場內有人號召舉辦「藍色商戶旅行團」，帶領過百人到商場內美心旗下的餐廳，包括Starbucks，Simplylife，COVA等，並入內高叫「美心黑心，黑心美心」口號，有食客一臉無奈。

【16:08】示威者於國旗上淋潑液體及用噴漆噴黑國旗，隨後有人用雨傘戳破國旗。

【16:00】有黑衣示威者於沙田大會堂外拆下國旗，其後跑入新城市廣場內，將國旗拋在地上，有市民鼓掌歡呼。部分市民以遊戲方式輪流踐踏國旗，並用激光筆照射。

【15:00】約20人到新城市廣場8樓美心旗下的翠園取輪候座位的票，並將大量的票接駁，形成一條長長紙條。

【14:32】反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起今午（22日）到沙田新城市廣場「購物」，大批市民響應於商場內聚集，他們高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，亦有市民在場演奏反修例歌曲及摺紙鶴，商場內圍欄掛有「支持和理非」、「民不畏死」等直幡。

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