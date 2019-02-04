【逃犯條例】張建宗：示威暴力場面影響孩子精神健康　籲市民優先考慮兒童利益 (11:10)

張建宗表示，過去一段時間已默默開始與不同界別人士在鏡頭後展開的深度對話，由他擔任主席的兒童事務委員會於上周舉行主題特別會議，有委員稱家長帶同孩子參與遊行和示威行動，即使孩子未有直接參與其中，亦很大機會從新聞片段或社交媒體接觸大量衝突和暴力片段。孩子會感到害怕及迷惘，亦可能會出現創傷後壓力症（PTSD）徵狀，甚至有兒童模仿暴力行為，或者對某類人產生不信任或仇恨。

張建宗轉述，委員一致認為，孩子不適當接觸或經歷暴力場面，會影響他們的情緒行為和長遠精神健康，每位成年人都有責任守護孩子，並呼籲市民一切以兒童最佳利益為優先考慮。

張建宗表示，政府熱切期望社會回歸平靜，以真誠對話，取代對立，重建互信，強調政府會以誠懇、務實及謙卑的態度，以民為本的宗旨，努力構建關愛、平和、共融、公義的香港。

另外，他又稱，上周四(19日)青年發展委員會舉行有關住房的會議中，委員認為房屋及土地供應的問題是香港面對最嚴峻的社會問題，亦將是下月發表的《施政報告》中的重點之一。

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