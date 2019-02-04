【逃犯條例】張建宗：示威暴力場面影響孩子精神健康　籲市民優先考慮兒童利益 (11:10)

政務司司長張建宗今（22日）發表網誌，指兒童事務委員會擔心兒童不適當接觸或經歷暴力場面會令其身心和精神健康受到影響，呼籲市民以兒童最佳利益為優先考慮。
張建宗表示，過去一段時間已默默開始與不同界別人士在鏡頭後展開的深度對話，由他擔任主席的兒童事務委員會於上周舉行主題特別會議，有委員稱家長帶同孩子參與遊行和示威行動，即使孩子未有直接參與其中，亦很大機會從新聞片段或社交媒體接觸大量衝突和暴力片段。孩子會感到害怕及迷惘，亦可能會出現創傷後壓力症（PTSD）徵狀，甚至有兒童模仿暴力行為，或者對某類人產生不信任或仇恨。
張建宗轉述，委員一致認為，孩子不適當接觸或經歷暴力場面，會影響他們的情緒行為和長遠精神健康，每位成年人都有責任守護孩子，並呼籲市民一切以兒童最佳利益為優先考慮。
張建宗表示，政府熱切期望社會回歸平靜，以真誠對話，取代對立，重建互信，強調政府會以誠懇、務實及謙卑的態度，以民為本的宗旨，努力構建關愛、平和、共融、公義的香港。
另外，他又稱，上周四(19日)青年發展委員會舉行有關住房的會議中，委員認為房屋及土地供應的問題是香港面對最嚴峻的社會問題，亦將是下月發表的《施政報告》中的重點之一。
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