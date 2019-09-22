【元朗靜坐．短片】元朗大馬路發生多宗爭執傷人 (01:18)

【01:10】被截查的兩名女子獲放行，其中黎小姐受訪表示，剛才坐車回家途經現場時，有一名沒顯示編號的警員拍打其車門，她停下問何事，一批警員衝前，其中一名警員更用盾牌撞向其車門。她說該警員是故意如此，有一女警阻止並叫該警員「不要這樣」。她引述警員說，「你哋知道自己頭先做過啲乜啦。」她說，是前面的車響按，與她們無關。她們被要求落車到便利店外蹲下，雙手舉起放在頭上。兩人被搜查逾10分鐘後獲放行。她們要求警員提供警員編號，但無人回應，共着她們向警方求助。

【00:58】防暴警在元朗大馬路拘捕多人及截查市民，其中兩名穿白衣女子駕駛一輛黑色私家車途經時響按，警員隨即截停該車，喝令兩女子蹲在牆邊，警員搜查她們所帶的手袋。其中駕車的女子指警員的盾牌揩花了她的車。警員指她響按的行為可能構成不小心駕駛。

【00:44】防暴警再次到元朗大馬路戒備，在場聚集的人開始散去。

【00:41】救護員到場為受傷白衣男子治理。

【00:35】一名穿白衣男子被指曾在朗屏站破壞文宣，有人投擲玻璃樽，男子腳部被割傷，急救員即時為他治理。他其後登上的士欲離去，一批青年包圍的士，要求男子落車，更有人噴射疑似胡椒水。男子落車後再被圍毆，頭破血流，急救義工把他抬到銀行櫃員機的空間為他治理，其間有人多次噴射疑似胡椒水。

【00:18】救護員到場為兩名傷者治理，並將兩人送院。

【9月22日00:06】元朗大馬路兩名有酒氣的中年男子在中銀香港外與人爭執，其中一名白衣男子曾用酒樽扑向一名記者，記者因戴有頭盔而無恙，兩名男子其後被人圍毆，其間中銀的玻璃亦被擊碎，之後更有一名女子用摺櫈擲向白衣男子，他頭部受傷血流披面，但拒絕接受急救義工治理。另一名男子亦頭部受傷流血，由急救義工治理。

【9月21日23:59】元朗大馬路有人打破警車車尾玻璃，有警員一度舉槍，警車其後駛走。

有蒙面人破壞大棠路輕鐵站。

【23:56】一批防暴警察到達元朗大馬路中年漢受傷現場，有警員立即對記者及市民破口大罵。受傷中年漢接受急救員治理後坐在地上，有警員搭着其左肩向其了解情況，之後數名警員扶起他。有市民罵警員「X街」，早前破口大罵的警員即指着該市民大叫「你講咩呀？」，被其他警員拉回。受傷中年漢由警員扶着步行一段路後登上警車，警車隨即駛走，現場消息稱中年漢涉非禮女子被「私了」。

【23:47】元朗大馬路有人爭執，事件疑涉非禮，在場市民起哄大叫「私了」，其後一名白衣中年漢前額受傷倒地，數名急救員上次欲為其治理，但疑中年漢拒絕接受，急救員之後站起離開，中年漢亦自行站起。但隨後有人踢向中年漢，他再次倒地，急救員再次上前為其治理。

【23:41】元朗大馬路上的警察已全部撤退回元朗警署。大馬路沿路尚有小量市民聚集並大叫「光復香港 時代革命」，有駛經的車響號支持，市民大叫「多謝」回應。

【23:26】大批防暴警察沿元朗大馬路行向元朗警署，市民在警察後方繼續大罵「死黑警」等。

【23:22】再有一批防暴警察抵達元朗大馬路增援。大馬路有記者受傷流鼻血，坐在路邊由急救員治理。警員沿大馬路推進，街上只餘下少量市民，有附近住宅居民大叫警察不要放催淚彈。

【23:17】警方再在元朗大馬路施放多枚催淚彈。地上遺下一支警棍，有人拾起警棍，交給記者交還予其中一部警車的司機。

【23:14】元朗大馬路與鳳翔路交界警員舉黑旗，隨即施放催淚彈並繼續後退。

【23:02】數十名防暴警察由鳳琴街撒退至鳳翔路，大批市民邊追邊罵，雙方對峙，警員一度舉黑旗。

一隊約10名警察衝入鐘聲徑，叫「嚇X佢哋，嚇X佢哋」。

【22:58】在鳳攸北街受傷的「守護孩子」成員被送上救護車，送往博愛醫院。

【22:55】元朗大馬路的警察又離開警車，稱路旁市民「非法集結」，將一人壓在路邊，之後再舉藍旗。警員隔着輕鐵路軌，向另一邊行人路上市民舉胡椒噴霧。

【22:45】大馬路一名白衫市民稱被打，臉有血迹，上前責罵警察「無X用」，警察替傷者召救護車。警察帶了傷者和另一市民上警察私家車，表示傷者被人打，另一人是證人。被指是證人的上車後向警察舉拇指。警察上車離開，有市民指後方有救護車，警車霸佔馬路影響救援。

【22:32】警員在大馬路突然快速推進。有多輛警車停泊在大馬路上戒備。警員一度放緩速度，然後再急速奔跑，附近聚集的市民四散。

【22:31】有警員突點名指令一名在場記者「除面罩」，記者脫下防毒面具後，質問警員為何要妨礙採訪，警員稱自己是行使權力抄下其身分證資料。

在場警員突戴上防暴面具。

【22:26】警方在元朗大馬路舉藍旗。

有警員要求記者退後，又向在場市民稱「我哋未拉人」。

【22:02】大批防暴警在鳯攸北街截查一批市民，命令多人蹲在路邊，包括一名「守護孩子」的長者成員，並驅趕正在拍攝的記者。一名警察傳媒聯絡隊成員指着一名記者，用英文質問「你是否真記者」，記者回答後，該警員覆述「Reuters（路透社）」後退後。有市民圍觀並高呼「放人」，問「可唔可以放咗阿伯呀？阿伯唔舒服呀！」

【21:54】警方在元朗市中心一帶推進，並走進不同橫街截查市民。

【21:52】警方表示，元朗西鐵站附近一帶有人聚集及起哄，佔據馬路及縱火，有激進示威者向警車投擲汽油彈，車上警員的生命安全受威脅，會在短時間內驅散示威者。警方警告示威者立刻停止所有違法行為，並離開現場。市民應避免前往元朗西鐵站一帶。

【21:49】有示威者在路上擲燃燒彈，警方隨即舉黑旗及施放多枚催激彈。

【21:47】防暴警防線推進，部分走上鳯翔路天橋，圍觀市民散去。

【21:45】警方大馬路防線舉藍旗，有速龍小隊戒備。

【21:40】警方防線有警員罵示威者「曱甴」。警方廣播要求示威者立即散去。有示威者在大馬路行人天橋附近與警員對峙，並在路邊焚燒雞蛋包裝盒。

【21:35】大批防暴警在青山公路元朗段佈防，路旁有市民大鬧「而家就咁多警察，7．21去咗邊」。

【21:31】警方以滅火筒撲滅路障的火種，並移開路障，該處示威者已散去。

一批警察在青山公路元朗段落車，在馬路上步行向南邊圍，沿路與市民對駡。

【21:26】示威者在鳳翔路花園外的路障縱火。元朗大馬路及朗日路有防暴警佈防。

【21:20】元朗站有示威者在拉閘的出入口堆放雜物及射水。

鳳翔路花園對出有示威者設置路障。

【21:12】鳳翔路花園對出青山公路元朗段，有示威者向一輛警車投擲兩個汽油彈，警車即時加速開走，路上遺下燒着的易燃液體。

警察於朗明街設防線，有示威者上前觀察期間，便衣警員上前追捕時跣倒在地。

【21:10】不願上鏡的關小姐與友人到場參與靜坐，她在7．21當日曾到元朗，在打人事件發生前離開。她說一方面慶幸自己不在場，但透過直播見到被打的人受傷，心情很難過，認為有腦、有良知的人都看到警察和黑社會關係密切，形容香港現在很沉淪、很墮落。

【21:05】吳小姐自6月參與示威集會，她說，近月見警察護送持刀、打人的人，卻把黑衣人打至頭破血流，對警察濫權行為非常不滿，「要捉人我明白，但不需要這樣對市民吧?」

【20:48】元朗站附近的南邊圍村外有數輛警車停泊，但未見有警員在路面駐守；村公所對開有十數名村民聚集。村內有人用大光燈照向記者方向，兩名白衣男村民走到村口，着記者「影完好走」，以免村民「有反應」。

【20:45】Yoho Mall一名15歲中四女生表示，下午屯門遊行較危險，加上自己沒空，故只參加今晚元朗行動。她說，要堅持「五大訴求缺一不可」直至這場革命完結，父母並無反對她走出來；又稱身邊同學大多支持反修例運動。

【20:44】有示威者向已拉閘的元朗站出入口投擲水樽及滅火筒。

連接Yoho Mall一二期的行人天橋上有人舉起一支槍狀物體，但仔細看是以一腳架、一支仿狙擊槍鏡、一個電筒及一支激光筆組成，並無扳機或槍管。

【20:33】眾人默站後繼續高叫口號及唱《願榮光歸香港》。

【20:30】原本高呼口號的示威者為8月31日在港鐵太子站被警察打傷的市民靜默站立。

【20:19】Yoho Mall內數名市民手持「831默哀」紙張，與其他人一同默站。其他人則繼續高叫口號。

【20:15】西鐵元朗站已拉閘的H出入口外，有示威者傾倒紅威寶和水在地上。大批示威者繼續在YOHO MALL內叫口號及唱歌。

【20:05】有市民在YOHO MALL天橋上向元朗站指駡警察，並以激光筆照射。

【19:36】YOHO MALL內聚集的市民愈來愈多，大叫口號和唱歌。商場外有大批防暴警戒備。

【19:24】60多歲的鍾女士到Yoho Mall I參與今晚活動。她在7月21日到港島遊行，當晚約6時多已回到元朗家中；白衣人在元朗站打人時，她說正在睡覺，接到兒子來電才知事件。她說，政府和警察的做法愈來愈差，稱反修訂《逃犯條例》事件早可完結，惟政府一次又一次激起民怨，又指出香港人目前只是爭取應有的民主，並不過分。

【19:16】元朗站連接Yoho Mall I的K出口內有防暴警察聚集。

商場內市民站起再合唱《願榮光歸香港》，並有人呼籲將右手放在胸前。

【19:10】Yoho Mall內市民高唱《願榮光歸香港》，又叫「五大訴求 缺一不可」等口號。較早時亦有人合唱《肥媽有話兒》。

有入元朗的紅色小巴車費已漲至每位40元。

【19:00】晚上近7時，Yoho Mall I內開始有市民坐在商場地面，並高叫「光復香港、時代革命」、「721唔見人，831打死人」等口號，又高唱諷刺警察的歌。現場暫時約200人，大部分戴上口罩。

【18:51】7．21元朗襲擊兩個月，有市民發起今晚（21日）西鐵元朗站靜坐，惟港鐵下午3時已封閉元朗站。大約在晚上6時半，連接元朗站、原本冷清的Yoho Mall I開始出現人潮，但未見人群聚集，部分人到處走動，部分人坐在商場休息。商場內大部分商店已關門，但有夜更清潔工表示，未收到提早收工的通知。

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