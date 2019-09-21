【逃犯條例】政府港鐵強烈譴責示威者暴力破壞行為 (23:55)

港鐵表示，在有關活動舉行前曾作風險評估，與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，已分別於今天下午1時及3時起暫時關閉西鐵綫屯門站及元朗站，列車亦不停這兩個車站。

在公衆活動期間，有激進示威者惡意破壞輕鐵市中心站、友愛站、安定站及兆麟站等多個車站的售票機、八達通收費器、閉路電視鏡頭及乘客資訊顯示屏，並塗污車站設施等；另外，亦有人擅闖市中心站路軌範圍、投擲雜物並破壞軌旁信號設備。這些不負責任的行為會危害其他輕鐵使用者。

因應公眾活動期間的路面情況，公司需要於下午約4時起暫停輕鐵507、614P、615P線服務，而輕鐵505、614及751線則需要改道，不停部分輕鐵站。公司考慮到設施受破壞及運作被干擾的情況，加上公眾活動亦靠近輕鐵及港鐵巴士行駛路綫，在與相關政府部門商討後，亦需要於下午約6時起停止屯門區內的輕鐵及港鐵巴士服務，至晚上約9時30分，元朗區內的輕鐵及港鐵巴士服務亦需要暫停，以保障乘客及員工的安全。

港鐵公司強烈譴責這些惡意破壞行為，並已就事件報警，公司必定會嚴正跟進及保留追究權利。港鐵呼籲公眾人士平心靜氣，為己為人，停止破壞車站設施，滋擾他人及影響鐵路安全運作的行為。

港鐵工程人員稍後會檢查車站遭受破壞的設施，評估損毁程度及其需要的復修時間。若有部分設施未能即時修復，乘客使用有關設施時可能要等候較長時間，敬請體諒。

【23:26】政府政府對激進示威者今日（21日）在屯門及其他地區的暴力及破壞行為，予以強烈譴責。

政府表示，激進示威者今日在屯門區的遊行活動結束後，在區內多處作出暴力及破壞行為，破壞社會安寧。他們堵路、縱火及投擲多枚汽油彈，威脅在場警務人員及市民安全；他們又破壞輕鐵站及在路軌上放置雜物，導致輕鐵需要停止服務，亦可能危害行車安全；有人更毆打正執行職務的警務人員，試圖搶奪警務人員的配槍；亦有人惡意踐踏及焚燒國旗，挑戰國家主權。在晚上，激進示威者的暴力及破壞行為蔓延至其他地區，有人在元朗堵路、縱火及投擲汽油彈，亦有人圍堵及攻擊旺角警署。

政府強烈譴責激進示威者目無法紀的暴力及破壞行為。警方會針對違法行為採取果斷執法行動，保障市民安全和恢復社會秩序。

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