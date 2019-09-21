【逃犯條例】旺角警署外人群聚集　警舉橙旗警告會開槍 (23:54)

【23:54】現場仍有一些市民聚集，有人繼續用激光筆照射警署。
【23:23】旺角警署警員在平台再舉橙旗，警告「速離否則開槍」。
【23:16】太子站外多日來有市民獻花及拜祭，原已被清走，今晚再有大批市民前來致祭、獻花和燒衣。
【23:04】旺角警署警員在平台舉橙旗，並在平台擎槍指向地面人群。
【22:45】警方表示，示威者佔據旺角彌敦道，利用垃圾桶及雜物架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞。警方的驅散行動仍在進行中。因應目前情況，旺角警署報案室現已暫停服務。市民如有緊急事故，請致電999。警方警告示威者立即停止違法行為，離開現場。警方呼籲駕駛人士避免前往該區，留意最新交通情況。
【22:41】警察8．31在港鐵太子站「打死人」傳聞未息，晚上繼續有大批市民在太子站B出口外聚集及獻花，亦有人用激光筆照向旺角警署，警員則用電筒反照市民。晚上9時許，大批防暴警察突然清場，制服一名男子並帶入警署，之後有警員廣播，警告現場市民正參與非法集結，並有警員施放催淚水劑。警員其後沿彌敦道驅散市民。
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