楊潤雄回應梁振英「姑息養奸」批評　稱會反省考慮每個意見 (21:10)

中學教師戴健暉及賴得鐘早前分別在其個人facebook帳戶發表仇警言論及上載仇警圖，被教育局發譴責信警告。楊潤雄表示，教師在社會大眾心目中的地位比較特殊，會影響年輕人成長，因此社會對老師的要求特別高。而處理有關教師操守上的投訴或問題時，會全盤考慮事件的背景、事件本身、對整個教育界、學生影響等因素後按不同個案採取行動，指各案件的決定均由其同事以專業的判斷作出。

楊潤雄解釋，根據法例，常任秘書長有權就一個人的教師申請給予註冊，或者就他的申請不予註冊，或在某些情況下取消其註冊；教育局在處理教師操守投訴時，一定會全盤考慮事件的背景、對整個教育界的影響、對學生影響等。他又說，除了官立學校的教師，其他教師僱主其實都是學校，若學校覺得教師在行為上、教學上或者操守上有問題，或者與學校的理念相違背，學校有權按僱傭條例採取行動。

對於梁振英的批評，楊潤雄表示自己日常的工作會有不同人給予不同意見，當中有人可能對我的表現不太滿意，會就每個意見深深反省或考慮。

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