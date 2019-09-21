楊潤雄回應梁振英「姑息養奸」批評　稱會反省考慮每個意見 (21:10)

教育局長楊潤雄日前被前特首梁振英批評對發表仇警言論的教師懲處乏力，指他「拖泥帶水、姑息養奸」。楊潤雄今日（21日）回應提問時，會就每個意見深深反省和考慮，惟又重申局方由專業同事處理有關教師專業操守的個案，並以過往經驗和專業考慮作決定。
中學教師戴健暉及賴得鐘早前分別在其個人facebook帳戶發表仇警言論及上載仇警圖，被教育局發譴責信警告。楊潤雄表示，教師在社會大眾心目中的地位比較特殊，會影響年輕人成長，因此社會對老師的要求特別高。而處理有關教師操守上的投訴或問題時，會全盤考慮事件的背景、事件本身、對整個教育界、學生影響等因素後按不同個案採取行動，指各案件的決定均由其同事以專業的判斷作出。
楊潤雄解釋，根據法例，常任秘書長有權就一個人的教師申請給予註冊，或者就他的申請不予註冊，或在某些情況下取消其註冊；教育局在處理教師操守投訴時，一定會全盤考慮事件的背景、對整個教育界的影響、對學生影響等。他又說，除了官立學校的教師，其他教師僱主其實都是學校，若學校覺得教師在行為上、教學上或者操守上有問題，或者與學校的理念相違背，學校有權按僱傭條例採取行動。
對於梁振英的批評，楊潤雄表示自己日常的工作會有不同人給予不同意見，當中有人可能對我的表現不太滿意，會就每個意見深深反省或考慮。
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