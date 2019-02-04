【元朗靜坐．短片】Yoho Mall市民唱《願榮光歸香港》叫口號　防暴警元朗站內聚集 (21:12)

警察於朗明街設防線，有示威者上前觀察期間，便衣警員上前追捕時跣倒在地。

【21:10】不願上鏡的關小姐與友人到場參與靜坐，她在7．21當日曾到元朗，在打人事件發生前離開。她說一方面慶幸自己不在場，但透過直播見到被打的人受傷，心情很難過，認為有腦、有良知的人都看到警察和黑社會關係密切，形容香港現在很沉淪、很墮落。

【21:05】吳小姐自6月參與示威集會，她說，近月見警察護送持刀、打人的人，卻把黑衣人打至頭破血流，對警察濫權行為非常不滿，「要捉人我明白，但不需要這樣對市民吧?」

【20:48】元朗站附近的南邊圍村外有數輛警車停泊，但未見有警員在路面駐守；村公所對開有十數名村民聚集。村內有人用大光燈照向記者方向，兩名白衣男村民走到村口，着記者「影完好走」，以免村民「有反應」。

【20:45】Yoho Mall一名15歲中四女生表示，下午屯門遊行較危險，加上自己沒空，故只參加今晚元朗行動。她說，要堅持「五大訴求缺一不可」直至這場革命完結，父母並無反對她走出來；又稱身邊同學大多支持反修例運動。

【20:44】有示威者向已拉閘的元朗站出入口投擲水樽及滅火筒。

連接Yoho Mall一二期的行人天橋上有人舉起一支槍狀物體，但仔細看是以一腳架、一支仿狙擊槍鏡、一個電筒及一支激光筆組成，並無扳機或槍管。

【20:33】眾人默站後繼續高叫口號及唱《願榮光歸香港》。

【20:30】原本高呼口號的示威者為8月31日在港鐵太子站被警察打傷的市民靜默站立。

【20:19】Yoho Mall內數名市民手持「831默哀」紙張，與其他人一同默站。其他人則繼續高叫口號。

【20:15】西鐵元朗站已拉閘的H出入口外，有示威者傾倒紅威寶和水在地上。大批示威者繼續在YOHO MALL內叫口號及唱歌。

【20:05】有市民在YOHO MALL天橋上向元朗站指駡警察，並以激光筆照射。

【19:36】YOHO MALL內聚集的市民愈來愈多，大叫口號和唱歌。商場外有大批防暴警戒備。

【19:24】60多歲的鍾女士到Yoho Mall I參與今晚活動。她在7月21日到港島遊行，當晚約6時多已回到元朗家中；白衣人在元朗站打人時，她說正在睡覺，接到兒子來電才知事件。她說，政府和警察的做法愈來愈差，稱反修訂《逃犯條例》事件早可完結，惟政府一次又一次激起民怨，又指出香港人目前只是爭取應有的民主，並不過分。

【19:16】元朗站連接Yoho Mall I的K出口內有防暴警察聚集。

商場內市民站起再合唱《願榮光歸香港》，並有人呼籲將右手放在胸前。

【19:10】Yoho Mall內市民高唱《願榮光歸香港》，又叫「五大訴求 缺一不可」等口號。較早時亦有人合唱《肥媽有話兒》。

有入元朗的紅色小巴車費已漲至每位40元。

【19:00】晚上近7時，Yoho Mall I內開始有市民坐在商場地面，並高叫「光復香港、時代革命」、「721唔見人，831打死人」等口號，又高唱諷刺警察的歌。現場暫時約200人，大部分戴上口罩。

【18:51】7．21元朗襲擊兩個月，有市民發起今晚（21日）西鐵元朗站靜坐，惟港鐵下午3時已封閉元朗站。大約在晚上6時半，連接元朗站、原本冷清的Yoho Mall I開始出現人潮，但未見人群聚集，部分人到處走動，部分人坐在商場休息。商場內大部分商店已關門，但有夜更清潔工表示，未收到提早收工的通知。

相關報道：元朗居民：今晚7時才靜坐 港鐵一早封站「無謂」

相關報道：西鐵屯門元朗站關閉 輕鐵多條線路暫停或改道

其他報道：【光復屯門公園】遊行情况不斷更新