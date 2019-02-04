【逃犯條例】警獲法庭手令取九巴乘客八達通資料　涉九龍灣被截查42C巴士 (20:29)

【20:29】據了解，警方向法庭申請手令，要求九巴交出本月3日晚上一部42C巴士的八達通交易紀錄資料及閉路電視影像。
當晚一批身穿黑衣的人在黃大仙龍翔道，登上該部駛往藍田方向的42C九巴。巴士駛至港鐵九龍灣站附近時，被防暴警察截停，警員上車搜查乘客，又要求乘客高舉雙手放在頭部，檢查他們的隨身物品。
警方消息人士指出，警方不會無差別索取巿民的八達通交易紀錄，也不可以如此做，警方向法庭取手令要求公共運輸機構提供八達通交易紀錄，是其中一個常用的查案方法，以協助刑事調查，而手令申請的需要及必要性是需要滿足法庭的要求，由裁判官把關。例如去年有巴士頻被插針傷及乘客，警方就曾經索取過往八達通紀錄查案。
有刑偵經驗的警官解釋，警方取手令以獲取公共交通八達通交易紀錄，可以有多個目的，包括找出有份犯案的乘客，以及核對車上是否有無辜不涉案的乘客。
【19:09】新巴城巴表示，沒有收過要向警方提供乘客八達通交易紀錄的法庭手令。
【18:45】反修訂《逃犯條例》風波未平息，消息稱，警方取得法庭手令，要求九巴提供乘客乘車的八達通資料，相關資料涉及特定時段、特定路線的八達通乘車紀錄，有八達通號碼，但沒有乘客姓名等個人資料，暫時未知有關資料是針對哪一宗案件。九巴發言人表示，沒有資料可回應。本報正向警方查詢詳情。