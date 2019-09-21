【光復屯門公園】警員屯門市巡邏　未見示威者蹤影 (18:34)

【18:26】青海圍垃圾站旁的警員經屯門公路隔音屏障的門，進入屯門公路登上警車離去。街坊見警員離開即陸續散去。

【18:24】青海圍垃圾站旁大批街坊指罵警員，警員後退到屯門公路旁，街坊續大叫警員「返屋企」。

另有一批防暴警察在顯發里聚集。

【18:20】屯門公路防暴警察開始撤退。屯門公路入屯門方向嚴重擠塞，龍尾已過小欖。

【18:14】一批防暴警察在杯渡路截停一部私家車，查車上灰衣男子身分證後搜車。

【18:03】青海圍有警員到場嘗試用滅火筒撲火，但被同袍叫停稱「唔使救、救唔到」，表示等消防到場處理。之後有警員從垃圾房拖水喉射水撲熄火種。

【17:59】青海圍置樂花園對開有人設路障，並點火燃燒牀褥等雜物，隨即離開。

【17:56】市民在青海圍隔馬路指罵另一邊的防暴警察，叫他們「走呀」、「全部唔歡迎你哋」。

【17:54】一批防暴警察沿屯利街向青山公路青山灣段推進。青山公路有示威者被警制服。青山公路警方防線推進到梁安琪泳池眾合大樓。

【17:44】消防撲滅華都花園與新都大廈之間的火種。

屯門公路有約5名被捕者遭帶上小巴。

【17:39】消防抵達華都花園外起火位置。

【17:38】示威者越過屯門公路後，退守華都花園外有人設路障及放火，一批防暴警察到場。

【17:33】屯門市廣場有市民走到戶外唱歌。

【17:23】屯門公路一名男子被警員制服。

【17:18】屯門大會堂外有警員對記者說，「我叫咗你哋唔好影」，質疑記者「鬼祟」，記者反駁自己有記者證，反問警員「你樣都無，邊個鬼鬼祟祟呀？」

【17:16】立法會議員張超雄及郭家麒在屯門大會堂外與速龍警員溝通。

警方再發出新聞稿表示，激進示威者手持鐵枝，破壞屯門市中心輕鐵站設施，把雜物投入輕鐵路軌，以及於附近設置路障，堵塞交通。另外，有激進示威者投擲汽油彈，危害在場人士和警務人員的人身安全。警方將於短時間內採取驅散行動，並警告示威者立即停止違法行為及離開。警方提醒附近一帶市民留意情況，如有需要，盡量留在室內安全地方，並關好窗戶。

【17:14】有示威者走到屯門公路上放雜物。

【17:12】屯門大會堂外有被制服的女子雙手被索帶反綁。警員要求被制服的男子蹲子牆邊，搜查其背包。

【17:08】屯門大會堂外警方急速向示威者的防線推進，示威者後退。警方並在天橋上施放催淚彈、海綿彈、橡膠子彈及胡椒彈。多名警員把3名義務急救員壓在地上。

【17:05】屯門大會堂外屯匯街有示威者向正推進的警員擲燃燒彈，警方舉黑旗，隨即施放兩枚催淚彈，舉起橙旗，警告「速離，否則開槍」。

警方開始清拆屯門鄉事會路路障。

【17:00】屯門大會堂外屯匯街有示威者開始擲磚到水馬防線前，疑用作路障。一隊防暴警在屯門鄉事會路向屯合街方向推進。警員開始戴上防毒面具。

【16:58】防暴警在屯匯街擎槍戒備。

【16:55】在屯門大會堂外一度被警員帶走搜查的黑衣青年表示，他遊行後戴着一個普通外科口罩途經現場，想找車回家，其間見到警察、上前了解時，突有警員上前警告他要脫口罩及不要繼續向前，他配合警員，但被警員帶到警方防線內稱要搜身，他認為當中多名警員「態度極其惡劣」地指罵他，他作為市民，不明白為何跟從警員指示仍要被對方恐嚇，且被警員警告「以後有機會上門拘捕」他。

【16:52】屯門大會堂外一名黑衣女子繼續對着其他人罵警員「嚇親我哋」，又質疑特首林鄭月娥「又話對話，對乜Q話呀？」

【16:47】警方表示，有激進示威者於屯門政府合署附近手持鐵枝、丫叉和「雷射槍」等攻擊性武器，並焚燒國旗，破壞公物及設置路障。警方警告示威者立即停止違法行為及離開。

屯門大會堂外一批示威，在屯門時代廣場外設路障。大會堂外有黑衣少年站着指罵「黑警」，隨即遭防暴警察帶走，在場一名黑衣女子同樣大罵警員，但她並無被帶走。被帶走的黑衣少年被帶走。

【16:45】屯門大會堂外警方再舉藍旗。

【16:41】屯門鄉事會路防暴警急速推進，在屯匯街停下，舉起黑旗。屯匯街及鄉事會路均有示威者聚集，交界處屯門大會堂外警方舉黑旗警告會施放催淚彈，在場防暴警察大多未有戴上防毒面具。

一批防暴警亦在屯門公園內佈防。

【16:38】屯門公園往大會堂天橋有示威者表示見有防暴警，隨即跑走。防暴警到達屯門輕鐵站。

【16:27】屯匯街有示威都以水馬等築路障，並有人在行人路掘磚。屯門公園往大會堂的天橋上有示威者關上大閘作路障。

【16:23】有示威者擊爛屯門輕鐵的拍卡機、閉路電視，並把雜物放在路軌上。

【16:18】屯門公園有人嘗試破壞閉路電視鏡頭。屯門鄉事會路有人以水馬等築路障。

【16:17】有防暴警察搜查早前被捕急救員的背囊，從中取出疑似敷料的物件。有市民表示不知龍尾在哪裏，警察只說「走啦」，「如果突然間有拘捕就拘捕」，「霞姨喺後面」，雙方持續對駡。

【16:15】屯門鄉事會路有人持咪向警員表示，在場市民身在有不反對通知書的範圍，問警員是否仍可繼續遊行，以及香港市民是否仍可行使自己的集會自由。

【16:13】遊行主辦方表示，因應警方不正當使用武力，故宣布遊行結束，又呼籲市民到安全地方。

【16:12】屯門鄉事會路警員拘捕多人，包括穿反光衣及頭盔上貼有紅十字或綠底白十字的義務急救員。屯門鄉事會路近杯渡路一名白髮長者大罵警員，之後疑被警員推跌，老翁一度揮動雨傘打向警員的盾牌。立法會議員鄺俊宇到場調停。

【16:10】有警員在屯門鄉事會舉長槍指向示威者。屯門公園有警察衝前罵示威者「無膽匪類」、「淨係識破壞公物」。

【16:08】警員在屯門公園外的屯門鄉事會路制服數名黑衣青年，按在地上。有示威者拆下公園植物旁的矮圍欄。

【16:07】有防暴警在屯門公園內推進。公園內有婦人表示「驚到標尿」。

【16:04】屯門輕鐵站外有示威者試圖取出消防喉，警方再噴胡椒噴劑；有警員發射海綿彈，事前未有舉旗警告。其後有3名警察再舉槍並呼籲記者走開，地面有防暴警察衝入屯門站下方，示威者向屯門公園逃跑。

【16:01】杯渡路的防暴警一度舉藍旗。西鐵屯門站下方有示威者向上方佈防的警察叫、拍打扶手電梯，大叫電梯上方的防暴警察「落嚟吖！」防暴警察退後，轉到旁邊的樓梯頂，並向樓下施放胡椒噴劑，有急救員被噴中。

【15:50】屯門大會堂外燒國旗的示威者散去，有消防員到場撲熄火種。

屯門站外現場的黑衣人和警察都未有戴上防毒面罩；有市民大叫：「喂阿sir跌咗嘢呀！你跌咗良心呀！」

【15:48】警分別在屯門站下方及杯渡路上設防線，遊行人士未有停下對峙。

【15:45】警方在杯渡路的防線一度推前，民眾高唱《肥媽有話兒》。V City外有防暴警增援。

【15:40】警方在屯門站外一度舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【15:38】遊行隊頭抵達終點屯門政府合署。在屯門大會堂外，有人把國旗拆下，撕毁後點火。

【15:36】有遊行人士走出杯渡路馬路。

【15:31】遊行隊伍途經西鐵屯門站，該站其中一個出口有一批市民聚集，站外防暴警察持盾戒備，並一度舉藍旗警告。

【15:27】遊行隊伍高呼屯門公園其中一名跳舞女子的名字「娜娜」。

【15:17】遊行隊伍到達西鐵屯門站，開始轉入屯門公園。

【15:15】大批防暴警察及警車在杯渡路戒備。遊行人士差不多都已離開起點的足球場，有小部分人留在場內繼續踢足球。

【15:09】巫堃泰強調，作為遊行申請人已盡量呼籲參加者行上行人路，但他未見在場警員協助開路。有參加者已經超越隊頭，遊行隊伍到達V City。仍有約100人在足球場尚未出發。

【15:04】遊行人士鼓譟，防暴警察退到蔡意橋路。遊行人士高唱《肥媽有話兒》。

【15:03】遊行隊頭按不反對通知書內容，行上行人路。路上有防暴警佈防，舉起黃旗，上面寫了「警察警告 你現正違反法例 你可能被檢控」，要求市民和記者返回行人路。警方稱，遊行對伍無遵照指示行出鄉事會路。

【14:52】遊行隊伍開始起步，沿途高呼「光復屯門，刻不容緩」、「屯公淫蟲多，嚇親細路哥」、「支持警察執法，拉晒鹹濕阿伯」、「小心禽流感，勿摸活家禽」、「位位打賞百二蚊，阿叔阿伯樂繽紛」等口號。

【14:33】現場有數百市民聚集，他們唱《願榮光歸香港》及高叫口號。有年輕示威者手持美國國旗，希望美國支持港人並通過《香港民主及人權法案》；對於特首林鄭月娥設立「社區對話」，他說並無意義，因為民間五大訴求已非常清晰，他不會報名參加對話。

遊行開始前，一班黑衣青年在起點新和里遊樂場踢波。

【14:19】屯門公園衛生關注組發起人巫堃泰表示，自7月首次光復屯門遊行後，屯門公園「大媽」一個月後故態復萌，繼續收取打賞表演，疑似賣淫。他要求政府各部門嚴正打擊大媽，禁止收取打賞。

【14:03】今（21日）有團體發起「光復屯門公園」遊行，本報記者約下午1時到屯門公園，平日開滿歌檔的自娛A、B區均沒有人唱歌。公園保安表示，昨（20日）仍有多檔賣唱，估計是得悉今日有遊行不敢開檔。

保安表示至7月遊行後，已有一個多月沒人擺歌檔。及後歌檔再次出現，至昨日仍有十數檔，但今日一檔也沒有，估計是不敢開檔。因應今天遊行，保安公司提醒員工可到安全地方暫避。

屯門街坊梁先生表示，平日在公園運動時會看到有人唱歌，但7月遊行後，有感歌檔聲量明顯減少。他認為若不滋擾公眾，讓長者娛樂一下也無大礙，但同意小朋友不太適合看到歌舞場面。他透露，在現場及網上影片留意到各歌檔開始不歡迎在屯門公園與大媽跳舞聞名的「happy伯」，見有歌檔不收其利是，估計是「happy伯」與大媽親密的畫面「太誇張」，「搞串個party」。

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