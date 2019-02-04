屯門區內輕鐵及港鐵巴士服務暫停　西鐵朗屏站關CDEF出入口 (19:28)

【17:58】港鐵表示，由於屯門區正進行公眾活動，位置靠近輕鐵及巴士行駛路線，輕鐵車站設施亦遭到破壞，港鐵因應警方要求，即時停止屯門區內的輕鐵及港鐵巴士服務，以保障乘客及員工的安全。

【15:53】港鐵表示，由於屯門區有公眾活動進行，因應該區路面情況，輕鐵服務調整如下：

507線及614P線服務暫停；

505、610、614、751線改道。

【15:22】港鐵表示，由於屯門區有公眾活動進行，因應該區路面情况，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：

505線維持16至18分鐘一班車；

507線維持12至15分鐘一班車；

614線維持28至31分鐘一班車；

614P及615P線維持20至24分鐘一班車；

751線維持20至23分鐘一班車。

【14:50】西鐵元朗站A和B出口已封，有繩攔着，E出口亦已落閘，有防暴警駐守，最後G和F出口相繼落閘，部分市民在商場內拍攝落閘一刻。

【14:32】港鐵表示，由於屯門區有公眾活動進行，因應該區路面情況，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：

505線維持10至13分鐘一班車；

507線維持8至10分鐘一班車；

614線維持17至20分鐘一班車。

614P及615P線維持12至16分鐘一班車。

751線維持10至13分鐘一班車。

另外，由於屯門區有部分道路已經封閉，港鐵巴士506線已暫停服務，直至另行通知。港鐵呼籲乘客為行程預留充足時間。

【13:14】屯門站B及D出口已關上，站內有長者不知道封站，港鐵職員指示出口方向。防暴警察未有展示委任證，其後進入控制室。

【13:05】屯門公園衛生關注組發起今日（21日）「光復屯門公園」遊行，港鐵今早宣布，因應公眾活動，下午1時起暫時關閉屯門站。中午12時許，屯門站已有防暴警察駐守，港鐵職員準備封站。

中午12時32分，西鐵屯門站近D出口有逾20名防暴警察駐守，防暴警手持圓盾或長盾戒備，部分有長槍。站內商舖已落閘，A及C出口均設有封鎖線，A出口有港鐵職員看守。

中午12時56分，港鐵職員張貼告示，正準備封站。同時，有市民加快腳步跑入閘。

另港鐵今早表示因應公眾活動，下午1時起暫時關閉屯門站。

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