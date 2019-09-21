【紅磡出軌】港鐵：暫未發現外物但不排除　已邀英澳專家助查 (12:09)

劉天成表示，截至昨日未在路軌上發現特別外來物，但不排除出軌是因外來物導致，港鐵會再檢查列車車底。他亦指出，路軌出現裂紋未必是因，可能是果，港鐵已成立調查委員會及已展開工作，邀請澳洲軌道專家及英國列車專家調查，是否有外物、軌道及列車狀况都是調查方向。

金澤培表示，港鐵非常重視今次事件，並對所有受傷乘客致以最誠意慰問，其中2名留院乘客已出院。他說，港鐵會利用大數據、人工智能及即時監察系統等，在日後的事故風險評估中做得更好。

對於近期示威者屢破壞港鐵車站，金澤培指出，全港160多個車站中有88個被破壞，這種破壞情况40年來也沒遇過，全世界的鐵路營運亦未遇過同類挑戰。他又說，港鐵每年都會與全球30多個鐵路系統代表交流，巴黎地鐵的保安團隊配備槍，權力與警察一樣，可用武力維持鐵路治安。對外界稱港鐵因害怕內地傳媒指摘而關站，他指出，此說法是「誤解」，港鐵自6月起已一直醞釀應對破壞的措施，其後在取得法庭禁制令後一次過推出。

劉天成表示，對港鐵設施被破壞感心痛，截至昨日約有600部入閘機、400部售票機及300部輕鐵拍卡機受到不同程度損壞，部分後備部件已用完。他說，港鐵已增聘保安人手，由原本100人增聘至五、六百人。

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