何君堯發起周六各區清潔連儂牆　市民自發保留文宣海報 (20:55)

市民范小姐傍晚到隧道移除有價值保留的文宣，她小小翼翼用剪刀割開膠紙，大部分保留的為手繪圖畫或手寫文章，她表示，「救得幾多得幾多」，會暫時帶回大埔寓所保留，待「清潔」過後重新張貼。她表示，明日不會現身連儂牆，亦不會與負責「清潔」的人衝突。她指出，今晚如有時間，會製作印有國家主席及官員頭像張貼在牆，「睇下清潔啲人點做」。

家住九龍的洪先生因今日在附近工作，工作後特地到連儂隧道拍照記錄。他說，不會與其他人衝突：「畀佢地拆，唔好衝突，所有紙都係死物，要表達的訴求已在每個人記憶，撕走紙張不可能連記憶也刪除。」

自稱「格仔餅」的女學生指出，平日一有空便會在隧道逗留，知道明日有人會「清潔」，已跟身邊人說好不會出現，任由他們拆去文宣。「基本上每張紙都有本身的紀念價值，全部都值得保留，驚真係有白衣人出現會有危險，拆完就再貼，唔硬碰。」

街坊陳小姐亦表示，每次行經隧道都會貼一張最想表達的字句，有時會簡單寫上「香港人加油」，「有人要拆就畀佢哋拆，最緊要安全，相信好多街坊都會再貼，習慣咗貼滿字句嘅隧道」。另外亦有街坊說：「聽日驚遇到嗰班人，我唔行隧道，兜個大圈行路面好啲！」

在曾經爆發毆鬥的炮台山連儂牆，今日中午再有數名中年女子撕走牆上文宣海報及標語，逗留約半小時後離開，未見有肢體衝突發生。記者傍晚重返現場，發現有部分文宣被撕走，大多都在伸手可及的位置，但貼在高處及以包書膠覆蓋的便利貼和海報則完好無缺。