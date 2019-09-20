Gold Medal麵粉含大腸桿菌　食安中心籲市民停用 (19:55)

有關產品為Gold Medal品牌的Unbleached All Purpose Flour，每包5磅，最佳食用日期為2020年9月6日。發言人說，中心獲美國食物及藥物管理局發出通知，指上述產品的製造商正回收上述批次的產品，因有關產品可能受O26型大腸桿菌污染。初步調查發現本港進口商「牛奶有限公司」曾進口約220包受影響批次產品，全部已在旗下零售點售罄，該進口商正回收受影響產品，市民可於辦公時間致電其熱線2299 1133查詢上述產品回收事宜。

食安中心指出，有些大腸桿菌的菌株例如O26型大腸桿菌，會透過產生志賀毒素而令人致病，這些細菌被稱為產志賀毒素大腸桿菌。產志賀毒素大腸桿菌是經由口糞途徑傳播，可經進食受污染的食物、飲用受污染的水，或直接接觸帶有該菌的動物感染。另外，病菌亦可經由口糞途徑在人與人之間傳播。受影響的人可能會出現腹痛、水狀腹瀉，甚至帶血腹瀉，有些患者可能會發燒和嘔吐。部分受感染者可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。大腸桿菌包括產志賀毒素大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。

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