前全國人大常委曾憲梓梅州病逝　林鄭月娥表深切哀悼 (22:10)

她說：「曾憲梓博士多年來熱心服務社會，回歸前出任香港基本法諮詢委員會委員、港事顧問和特區籌備委員會委員，為香港平穩過渡作重要貢獻，是1997年首批獲頒授大紫荊勳章的人士之一。」

林鄭月娥說：「我對曾憲梓博士的辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

【19:04】前港區全國人大陳永棋證實，前全國人大常委曾憲梓今日（20日）下午4時28分在梅州病逝。

曾憲梓1934年生於廣東梅縣，1968年到香港，1991年補選為港區全國人大代表，1994年獲增選為全國人大常委，回歸前任港事顧問和香港特別行政區籌備委員會委員，為金利來集團創辦人。他1997年獲頒授大紫荊勳章。

曾與曾憲梓同為港區全國人大代表的陳永棋表示，曾憲梓是資深的人大常委，為人敢言直說。他憶述曾憲梓的腎一直不太好，但曾很喜歡吃，有一次他與曾憲梓在北京開人大會議時食涮羊肉，曾憲梓用的醬料比他還要多。

前立法會議員楊耀忠與曾憲梓同為前港區人大代表，他說，曾憲梓最近一段時間身體不太好，但他的生命意志非常強。他讚揚曾憲梓是旗幟鮮明、非常愛國的企業家，憶述曾憲梓經常唱《沒有共產黨就沒有新中國》，是因為感恩共產黨助他完成大學學業，所以當他有錢就幫助國家，捐助教育、體育和航天等。楊耀忠說，曾憲梓令人尊敬。

他指出，曾憲梓一直有參加回歸的籌備工作，曾就很多國家重大的決定給予很多意見，對香港回歸平穩過渡、制訂《基本法》做了很多工作。