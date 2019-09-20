【逃犯條例】警方：國際特赦組織報告資料欠清晰　未找到脗合個案 (19:26)

國際特赦組織昨晚發表實地調查報告指出，報告中調查逾20名被捕者的資料，有證據顯示被捕人士在扣留期間遭受酷刑和其他形式的虐待。警方在今天的例行記者會中回應，指出核對過資料後未能找到脗合的個案，而報告中有很多遺漏的地方。
警察公共關係科總警司謝振中表示，報告中的是匿名個案，且沒有提供地點、日期等細節；另外又沒有提供被捕過程的前因後果，例如被捕者有否反抗或襲擊警員，資料不清晰。他呼籲被捕者挺身而出，直接聯絡警方提供資訊。
另外，有記者問及8．31太子站拘捕事件中，警方劃的封鎖區太大導致傳媒未能拍攝情況，因此引起謠言。謝振中回應指當時封站的決定並沒有問題，因當時情況混亂，而且部分人有攻擊性物品，警方是顧及到搜證問題而封站。記者建議警方收窄封鎖區，讓傳媒有限度拍攝。謝振中指記者的建議非常好，就將來的事件可與記者代表討論，但如記者在現場遇到同樣情況的話，可即時通知傳媒聯絡隊。
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